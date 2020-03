Wolt przedstawia swoje wytyczne w zw. z koronawirusem

View this post on Instagram

DOSTAWA BEZ KONTAKTU JUŻ DOSTĘPNA 💙 ———— W obliczu panującego koronawirusa, postanowiliśmy podjąć szereg kroków, by zwiększyć Wasze bezpieczeństwo przy korzystaniu z usługi dostaw jedzenia na Wolt. ———— W aplikacji dodaliśmy funkcję „Dostawa bez kontaktu”, dzięki której Wasze zamówienie może zostać dostarczone bez kontaktu fizycznego - kurier zostawi je pod drzwiami. ———— Zdajemy sobie sprawę, że możecie mieć pytania związane z koronawirusem i pewnie zastanawiacie się, jakie środki podejmuje Wolt, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu. W artykule, który znajdziecie w aplikacji dowiecie się więcej o działaniach, jakie podejmujemy w związku z koronawirusem. Uważajcie na siebie ❤️