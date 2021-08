Wolt rozpoczyna działalność w Lublinie

Od sierpnia mieszkańcy Lublina mogą zamawiać dania z restauracji za pośrednictwem platformy Wolt.

Autor: horecatrends.pl Data: 11 sierpnia 2021 14:45

Wraz z początkiem sierpnia Wolt poszerzył obszar swojej działalności o Lublin.

Z okazji inauguracji swojej obecności w Lublinie Wolt przygotował dla mieszkańców miasta liczne promocje, m.in.: darmowe dostawy ze wszystkich restauracji przez dwa tygodnie oraz zniżki do 30 proc. w wybranych lokalach. Ponadto osoby, które rejestrując się w aplikacji wpiszą kod HELLOLUBLIN otrzymają zniżkę 30 zł (3x 10zł) na pierwsze zamówienia w dostawie.

Dodatkowo Wolt 12 sierpnia w wybranych lokalizacjach w mieście, pojawią się specjalni wysłannicy z Finlandii, którzy wręczali będą przechodniom drobne upominki oraz kupony rabatowe na dowóz dań.

Obecnie kurierzy Wolt dostarczają dania z kilkudziesięciu lubelskich restauracji, m.in.: Queso Eat&Go, Pałeczkami Sushi, Gastronauci, Munchies, Giuseppe, Falla, Zakopianka, Habiby, Kebab Zatar, Mezzo, Pasibus, Maxi Pizza, Jimmy’s Art Grill, Małe Indie, Cafe Osterwa, Sushi Warsztat, Durum, Bobby Burger, North Fish oraz działającej w koncepcie dark kitchen – Pierogarni. Lista współpracujących lokali stale się powiększa, a wraz z nią poszerzał się będzie obszar miasta, na terenie którego realizowane są dostawy. Teraz w strefie dowozu Wolt znajdują się: Czechów, Kalinowszczyzna, Tatary, Bronowice, Stare Miasto, Za Cukrownią, Czuby Północne, Rury i Wieniawa.

– Bardzo cieszymy się, że Lublin dołączył do miast, w których działa Wolt. Jak zwykle dołożyliśmy wszelkich starań, aby na liście restauracji, z którymi współpracujemy znalazły się te najbardziej lubiane i cenione przez mieszkańców miasta. Zadbaliśmy również o to, aby jakości dań, towarzyszyła najwyższa jakość świadczonej przez nas usługi dowozu. Kierując się troską o ową jakość zorganizowaliśmy dla naszych kurierów specjalne szkolenia, przygotowujące ich do tej wymagającej pracy. Równocześnie uwzględniliśmy fakt, że Lublin jest wielkim ośrodkiem akademickim, dlatego też przygotowaliśmy ofertę, która niewątpliwie przypadnie do gustu studentom, którzy lada moment powrócą na uczelnie – mówi Karol Siarka, Jr. Operations Manager w Wolt Polska.

Dzięki usłudze live chat, dostępnej w aplikacji Wolt, na każdym etapie zamówienia użytkownicy mogą liczyć na wsparcie centrum obsługi użytkownika.

Założony w 2014 roku w Helsinkach Wolt przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Firma dąży między innymi do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki specjalnie opracowanemu modelowi, jest w stanie określić poziom emisji generowanej przez każde zamówienie. Proporcjonalnie do jego wielkości, Wolt przekazuje fundusze na projekty, których celem jest odbudowa lasów w Kolumbii i Amazonii.

W Polsce Wolt rozwozi dania w 12 miastach. Niebieskich kurierów można spotkać również na ulicach ponad 130 miast w 23 krajach w Europie i Azji. Dostawy Wolt realizowane są za pomocą rowerów, skuterów i samochodów. Aplikację Wolt można pobrać z Google Play lub App Store.