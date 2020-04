Wspieramgastro.warszawa.pl - wystartowała nowa platforma do zamawiania jedzenia

Stołeczni restauratorzy stworzyli platformę do zamawiania jedzenia na wynos lub z dowozem Wspieramgastro.warszawa.pl.

Autor: horecatrends.pl Data: 07 kwietnia 2020 12:48

- W obliczu obliczu pandemii i konieczności zamknięcia wszystkich lokali gastronomicznych zjednoczyliśmy się, aby dać naszym gościom wygodne miejsce do zamawiania na wynos i z dowozem. Powiedzieliśmy wyraźnie NIE agregatorom żądającym od nas 30% i więcej prowizji i postawiliśmy w kilka dni własne rozwiązanie. #zamawiambezprowizji To niezwykle ważne, nie stać nas przy już niskich obrotach na oddawanie 30% agregatorom, to są pieniądze które wolimy przeznaczyć na naszych pracowników! - czytamy na profilu restauracji Alewino.pl w mediach społecznościowych.

Aktualnie można zamawiać jedzenie z 9 restauracji, ale jak zapewniają twórcy akcji, wkrótce powinny dołączyć kolejne lokale.