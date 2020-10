Wystartowała knajp.pl - spółdzielcza platforma do zamawiania online jedzenia

Rząd znów zamknął gastronomię - wszystkie Wasze ulubione restauracje i kawiarnie mogą działać wyłącznie na wynos lub z dowozem. W związku z tym powraca nasza inicjatywa z czasów pierwszego lockdown'u, gdy wspólnie z warszawskimi restauracjami uruchomiliśmy spółdzielczą platformę do zamawiania online jedzenia #wspieramgastro, teraz w nowej odsłonie: knajp.pl - informuje Tomasz Czudowski na swoim profilu na Linkedin.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 26 października 2020 09:48

- Przyjaciele, goście, fani i bywalcy naszych knajp! Nie możecie do nas przyjść, ale zapraszamy Was do odwiedzenia nas na knajp.pl. Największą pomocą, na jaką możemy liczyć jest Wasza obecność w naszych lokalach - w postaci Waszych zamówień na wynos i z dostawą do domu. Skoro nie możecie przyjść do nas - to my wpadniemy do Was! - apeluje Tomasz Czudowski na Linkedin - inicjator knajp.pl.

- Zamawiając 'bezpośrednio z knajp.pl' macie gwarancję, że cała kwota Waszego zamówienia trafi do restauracji i pomoże w jej utrzymaniu w tym trudnym czasie, a w dużej ilości przypadków jedzenie dowiezie Wam właściciel lub załoga Waszej ulubionej knajpy - dodaje.