Zamawianie jedzenia online najważniejszym trendem dekady (raport)

Użytkownicy Pyszne.pl złożyli w ciągu 10 lat działalności serwisu ponad 40 milionów zamówień o łącznej wartości przekraczającej 430 mln euro (prawie 2 miliardy złotych). Na przestrzeni ostatnich 5 lat serwis zanotował około 30-krotny wzrost. Dynamika rynku delivery oraz skala jego wpływu na przyzwyczajenia konsumentów i branżę gastronomiczną jest fenomenem dekady.

Autor: horecatrends.pl Data: 27 sierpnia 2020 16:01

Pod względem obrotu generowanego dla restauracji, przychodów i liczby restauracji partnerskich serwis Pyszne.pl pozostaje liderem polskiego rynku zamówień jedzenia online. W samym 2019 roku wygenerował dla restauracji prawie 15 milionów zamówień o łącznej wartości znacznie przekraczającej 700 mln zł (169,2 mln euro). Średnia wartość zamówienia sięgnęła 51 złotych. Partnerstwo z około 9,5 tys. restauracji przekłada się na szeroką i różnorodną ofertę.

- Gdy zaczynaliśmy w 2010 roku, branża gastronomiczna była sceptycznie nastawiona do pomysłu zamawiania jedzenia online. Również klienci potrzebowali czasu, aby przekonać się co do zalet takiego rozwiązania – wygody, oszczędności czasu, dostępu do szerokiej oferty. Na naszą korzyść zadziałała zmiana stylu życia. Polacy coraz bardziej cenią swój czas i chcą go poświęcać na to, co dla nich ważne – dla rodziny, na rozwój zawodowy czy pasje. Polubiliśmy też nowoczesne technologie i nauczyliśmy się z nich korzystać, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Podsumowując 10-lecie działalności, serwis Pyszne.pl wziął po lupę wpływ branży delivery na trendy konsumenckie i zwyczaje związane z jedzeniem, publikując raport „Rozwój Kultury Kulinarnej 2010-2020”.

Według respondentów powstanie serwisów do zamawiania jedzenia online jest wydarzeniem, które najsilniej wpłynęło na rozwój kultury kulinarnej w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat (41% wskazań), wyprzedzając na przykład pierwszą w historii gwiazdkę Michelin przyznaną polskiej restauracji (23%). W tym czasie jedzenie z dostawą po raz pierwszy zamówiło online prawie 40% Polaków. Blisko dwie trzecie z nas uważa to rozwiązanie za oszczędność czasu.

Aż 85% Polaków w ciągu ostatniego dziesięciolecia odkryło dla siebie nową kuchnię świata. „Jedzenie z dowozem zmieniło nie tylko nasz sposób spożywania posiłków, ale również to, co jemy. Zamawiając, decydujemy się głównie na kuchnię inną od naszej tradycyjnej. Dzięki temu nasze horyzonty kulinarne znacznie się poszerzyły, a Polacy w ostatniej dekadzie spróbowali taki potraw jak: sushi (55%), hummus (35%) czy curry (34%).” – mówi dr Tomasz Sobierajski, socjolog, badacz społecznych aspektów kultury jedzenia. Spośród trendów o znaczącym wpływie na to, co jemy, zdecydowanie najczęściej wskazywane było zdrowe odżywianie, wybrane przez 1/3 Polaków. Wegetarianizm i weganizm wpłynęły najsilniej na kulturę kulinarną według 9% z nas, przy czym w grupie wiekowej 18-24 lata tego zdania jest prawie dwa razy więcej osób.

„W ostatnim czasie najpilniejszą potrzebą restauracji stało się podniesienie stabilności biznesowej poprzez rozwinięcie działalności w dostawie. Aby była ona opłacalna, potrzebna jest – z czego może nie zawsze zdają sobie sprawę klienci – dość dogłębna wiedza. Żeby pomóc restauracjom w rozwinięciu czy uruchomieniu delivery, Pyszne.pl udostępniło bezpłatny, dostępny dla każdego praktyczny poradnik, stworzony we współpracy z ekspertami branży gastronomicznej” – wyjaśnia Arkadiusz Krupicz.

– „Powiększający się w ostatnich latach dział Partner Services służy ponadto pomocą w optymalizacji wielu aspektów prowadzenia restauracji. Ze względu na rozległe know-how i skalę działalności, możemy zaoferować naszym partnerom dodatkową wartość. Sklep dostępny wyłącznie dla partnerów oferuje usługi i produkty potrzebne w codziennym funkcjonowaniu restauracji w specjalnych cenach. Pyszne.pl podejmuje też działania edukacyjne, wspierając restauracje na przykład w dostosowaniu się do unijnego zakazu stosowania plastikowych produktów jednorazowych” – dodaje.