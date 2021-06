Anna Wendzikowska ambasadorką J.P. Chenet

Anna Wendzikowska została ambasadorką marki J.P. Chenet, najpopularniejszego francuskiego wina, jednej z dziesięciu największych marek na świecie. Umowę o współpracy z Ambasadorką podpisali właśnie w Warszawie Jakub Nowak, Prezes Zarządu JNT Group oraz Platinum Wines i Witold Franczak, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Platinum Wines.

Autor: horecatrends.pl Data: 21 czerwca 2021 12:15

Wchodząca w skład JNT Group, spółka Platinium Wines, która na początku roku przejęła dystrybucję J.P. Chenet w Polsce, właśnie podpisała umowę z Anną Wendzikowską. Prezenterka będzie wspierać swoim wizerunkiem jedną z dziesięciu najsilniejszych i największych marek wina na świecie.

J.P. Chenet to wyjątkowa, światowego formatu marka w wyjątkowym francuskim stylu, dlatego jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona do tego projektu – mówi Anna Wendzikowska. – Współpraca z tak innowacyjną firmą a jednocześnie doświadczonym zespołem zapowiada się niezwykle obiecująco.

Obecna w 173 krajach J.P. Chenet wyróżnia się smakiem docenianym zarówno przez młodsze, jak i przez starsze pokolenie amatorów wina. Od lat zdobywa liczne nagrody za wyjątkowy styl i jakość. Na półce wyróżnia ją specjalnie zaprojektowana butelka o nazwie Josphine, z charakterystyczną przechyloną nieco szyjką.

Chcemy, aby J.P. Chenet odzyskała na rynku pozycję, która jej się należy i stała się również w Polsce marką nr 1. wśród francuskich win. Wierzymy, że szeroko zakrojona kampania marketingowa oraz współpraca z Anną Wendzikowską pozwolą nam osiągnąć ten cel – mówi Witold Franczak, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Platinum Wines. – J.P. Chenet to nowe spojrzenie na francuskie wina: przełamuje stereotyp tych win, które w Polsce postrzegane są jako ciężkie i drogie. To marka nowoczesna i świeża, kierowana zarówno do młodszych, jak i do starszych pokoleń. Doskonale pasuje do różnych okazji, również tych codziennych, jak obiad czy kieliszek wina z przyjaciółmi.

Przejęcie dystrybucji J.P. Chenet jest ściśle związane z działaniami Platinum Wines, mającymi na celu rozwój bogatego portfolio spółki. Obok szerokiej oferty win spokojnych, obejmującej zarówno klasyczne wina wytrawne, półwytrawne oraz półsłodkie, jak i wina bezalkoholowe, marka rozbudowana zostanie o nowe linie: J.P. Chenet Fashion - owocowe i soczyste wina w trzech wariantach oraz J.P. Chenet Ice - orzeźwiające białe i różowe półwytrawne wina musujące.

J.P. Chenet będzie dystrybuowane w największych sieciach handlowych. Kampania komunikacyjna obejmie szerokie działania marketingowe w social mediach oraz w punktach sprzedaży, a także działania z zakresu PR i aktywności z udziałem influencerów.