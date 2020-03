Bidfood, CCEPV oraz ABI chcą stworzyć nową platforma online obsługującą dostawców żywności i napojów

View this post on Instagram

Niemieccy programiści odkryli lukę w systemie promocyjnym sieci McDonald’s. Za sprawą błędu w zabezpieczeniach mogli zdobyć dowolną liczbę darmowych hamburgerów 🍔🍔🍔 . #hamburger #hamburgery #burger #burgery #burgers #burgerlovers #burgerlove #mcdonalds #horecatrends @mamsmakanamaka