Browar Krafterk odbiera piwo od wszystkich swoich klientów z HoReCa

Browar Kraftwerk z Rzuchowa (woj. Śląskie) reaguje na trudną sytuację na rynku gastronomicznym i piwa rzemieślniczego po wprowadzeniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 i postanowił wspomóc swoje lokale partnerskie, sklepy, puby oraz klientów z branży HoReCa.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 22 kwietnia 2020 17:01

- Odbieramy piwo w beczkach, jak i w butelkach od wszystkich naszych klientów z branży HoReCa, którzy tylko zechcą zdecydować się na taki krok. Sami zaproponowaliśmy takie rozwiązanie widząc to, co aktualnie dzieję się na naszym rynku. Już od jakiego czasu odbieramy piwo na własny koszt i na bieżąco je rozliczamy. Jesteśmy zdania, że w tym trudnym czasie musimy współdziałać. Jesteśmy w końcu naczyniami połączonymi. Uważamy, że „zamrożenie” tego sektora to nie tylko problem restauratorów i właścicieli lokali gastronomicznych. Mamy także ogromną nadzieję, że pozwoli to ograniczyć straty naszym partnerom, które i tak ponoszą każdego dnia. Oni byli z nami przez cały czas chętnie polecając i sprzedając nasze piwo dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Jednocześnie wydłużamy terminy płatności naszym kontrahentom abyśmy razem przeszli przez ten trudny czas – opowiada Mateusz Bortel, dyrektor handlowy Browaru.

- Nie mamy ogromnych budżetów reklamowych czy też marketingowych jak duże browary, szczególnie te nazywane „Wielką Trójką” dlatego też staramy się pomóc naszym partnerin jak tylko możemy. Zauważamy, że właśnie takie działanie znajduje bardzo pozytywny odbiór wśród właścicieli pubów i restauracji, którzy są dziś w najtrudniejszej sytuacji, i z którymi łączy nas szczególna relacja. To oni właśnie cały czas dbali o odpowiednie podanie naszego piwa oraz jego świeżość. Teraz przyszła pora abyśmy my zadbali o nich- dodaje Paweł Solik, prezes Browaru Kraftwerk.

Mimo utrudnionej dystrybucji i logistyki browar nieprzerwanie warzy piwo. Dodatkowo planuje kilka nowości, które już niebawem trafią na rynek. W planach jest także kooperacja, której premierę pokrzyżowała niestety epidemia koronawirusa. Jednak, jak zaznacza Mateusz Bortel, jest już wprowadzony plan, który za kilka dni pozwoli na ujawnienie wszystkich szczegółów. Jak na razie zdradza tylko, że hasłem przewodnim całego projektu jest hasztag #WspieramyPolskąMuzykę. Przypomnijmy, że Browar jest zżyty z muzyką i ma za sobą wspólne projekty z zespołami takimi jak Oberschlesien czy też Rahim i PFK Pokahontaz.