Browar Pinta o wsparciu pubów, odmrażaniu gastronomii i planach na sezon piwny 2020 (wideo)

W portfolio Browaru Pinta w kwietniu i w maju pojawiły się kolejne piwne nowości. A dochód ze sprzedaży m.in. piwa SUNNY May piwowarzy przeznaczyli na pomoc pubom, które poniosły straty w wyniku pandemii COVID-19. O pomyślę na tę akcję, odmrożeniu gastronomii, działalności browaru w czasie pandemii i planach na sezon piwny 2020 opowiada nam Ziemowit Fałat współwłaściciel i główny piwowar Browaru Pinta.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 27 maja 2020 08:12

Browar w czasie pandemii

Przestraszyliśmy się 13 marca, podobnie jak większość ludzi w Polsce, kiedy dowiedzieliśmy się, że to, co akurat dotyczy naszej branży, czyli gastronomii i spotykania się ludzi przy piwie zostało zamknięte z dnia na dzień. I przez chwilę zastanawialiśmy się, co to będzie. Ale ta chwila zastanawiania w oparach strachu szybko minęła i przeszliśmy do normalnej pracy, korzystając z tego, że Browar Pinta mógł normalnie działać. Cała nasza załoga była w komplecie. Nikomu nic nie dolegało. Jeszcze zanim rząd zablokował gastronomię, wprowadziliśmy w zakładzie wszystkie środki prewencyjne, żeby nikt nie zaraził się, bo to byłoby najgroźniejsze dla nas, bo piwa zdalnie warzyć się nie da. Zaczęliśmy myśleć, co zrobić, żeby przetrwać, bo każdy scenariusz może się wydarzyć, a krótko po tym jak wykorzystać tę sytuację dla dobra Pinty, naszych kontrahentów i naszych bliskich współpracowników biznesowych. Stąd pomysł, żeby przyspieszyć z naszymi nowościami i w miarę naszej możliwości pomóc gastronomii i pubom, które ucierpiały.

Wsparcie pubów

„Pinta miesiąca” to akcja, którą prowadzimy od 2015 roku. Polega na tym, że raz w miesiącu dostarczamy piwa w beczkach tylko do pubów. Te piwa nie są dostępne w butelkach. Nie sprzedajemy ich do sklepów. Tak to działało do marca, kiedy to okazało sie, że nie możemy tego zrobić, bo lokale przestały działać. Postanowiliśmy, że piwa tego nie rozlejemy do beczek a do butelek i wyślemy do sklepów, a dochód ze sprzedaży przekażemy w formie pomocy dla lokali po otwarciu. Okazało się, że w maju również lokale nie były otwarte, więc przedłużyliśmy akcję o kolejne piwo „Sunny May”. Koniec końców Pinta czerwca wyjedzie w beczkach do ok. 120 lokali i oprócz tej Pinty miesiąca „Kanarkowego czerwca”, lokale otrzymają za grosz beczkę piwa „Pierwsza Pomoc”. Liczymy na to, że te 120 lokali otworzy się w komplecie.

Odmrożenie gastronomii

Pinta Wrocław jest dużym lokalem, z dużą przestrzenią. Nie ma przestrzeni zamkniętych, jest wysoko, jest duży ogródek, więc jesteśmy w stanie poradzić sobie bez problemu z obostrzeniami w tej pierwszej fazie. Z tego co widzimy, zdecydowana większość lokali otworzy się, przestrzegając tych wszystkich obostrzeń. Pytanie, jak zachowają się bywalcy, którzy tęsknią za swoimi lokalami, bo są lokale jak np. Gdańska pułapka, które apelują do swoich fanów, żeby wszyscy nie przychodzili na raz. Musimy uzbroić się w cierpliwość, tak żeby cieszyć się pełnią swobód korzystania z gastronomii już niedługo. To będzie ciekawe, jak zareagują ludzie, którzy nie mieli możliwości przez dwa miesiące chodzić do swoich ulubionych pubów. My jesteśmy przygotowani, mamy piwo gotowe w beczkach, aczkolwiek nie naciskamy. Zdajemy sobie sprawę, że gastronomia nabyła wiele problemów przez te dwa miesiące. W gastronomii są też jakieś zapasy piwa, i to wszystko musi po woli zacząć działać, oby do przodu.

Kooperacje i rozbudowa browaru

Odłożyliśmy na później bardzo bogaty kalendarz kooperacji i wyjazdów międzynarodowych, bo chcieliśmy skupić się w tym roku na promowaniu Pinty mocniej na arenie międzynarodowej. W marcu, kwietniu i maju przepadły nam wyjazdy i wspólne warzenia w Grecji, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Danii. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie roku przynajmniej częściowo wrócimy do tego tematu.

Z bieżących i raczej niezagrożonych planów, które realizujemy, to uruchomienie własnej linii do puszkowania. A w czerwcu montujemy kolejne 4 zbiorniki, każdy o pojemność 150 hektolitrów, także zwiększymy pojemność zbiorników w browarze z 1300 hektolitrów do prawie 2000. Dość wyraźny wzrost i tego nam trzeba było, bo staraliśmy się przez te dwa trudne miesiące trzymać się jednej podstawowej zasady, że w browarze zbiornik nigdy nie może stać pusty, więc wszystkie zbiorniki przez ten czas były pełne. Był to też czas, żeby skorzystać i uwarzyć piwa, które wymagają dłuższego leżakowania. Spodziewamy się, że gdy przyjdzie czerwiec i lipiec, zapotrzebowanie na piwo będzie wzrastało i te zbiorniki nam się bardzo przydadzą. Poza tym przygotowujemy się rozbudowy drugiego browaru. Mam nadzieję, że w sierpniu zgodnie z planem budowa się rozpocznie i zakończy 30 kwietnia przyszłego roku.