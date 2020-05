Browar PINTA wysyłał do ponad stu otwieranych po lockdownie pubów ponad 5 tys. litrów piwa

View this post on Instagram

- Wielu naszych klientów obawiało się czy ich goście zechcą, bez strachu, wrócić do ich restauracji. Kluczowym elementem jest to, żeby ludzie poczuli, że miejsca, w których przebywają, są bezpieczne - mówi w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Elżbieta Krzyżak, dyrektor rynku Małopolska, Makro Cash and Carry Polska S.A. 👍 . @makro_polska #makrocashandcarry #makropolska #bezpieczenstwo #safetyfirst #safety #koronawirus #coronavirus #restauacja #restauracje #gastronomia #restaurant #restaurants #horeca #horecatrends #linkwbio