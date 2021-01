Carolina – najostrzejszy sos paprykowy w ofercie Fanex

Fanex – polski producent sosów i dodatków dla branży HoReCa wprowadził na rynek Sos Paprykowy Carolina. To najostrzejszy sos w ofercie marki. Receptura bazuje na papryce chili Carolina Reaper o ostrości min. 720000 SHU.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 27 stycznia 2021 13:16

Nowy sos paprykowy Carolina Fanex, jest zdecydowanie najbardziej pikantnym produktem oferowanym przez polskiego producenta. Bardzo ostra receptura jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz częściej preferują egzotyczne smaki z dużą nutą pikanterii. Produkt skierowany jest do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, ale producent zamierza wprowadzić go także do internetowej sprzedaży detalicznej.

Sos Carolina z dodatkiem ostrych papryczek Carolina Raper, to idealny wybór dla fanów bardzo pikantnych smaków. Będzie pasował do większości wyrazistych potraw: mięs pieczonych oraz z grilla, curry, wyrazistych makaronów oraz do smażonego ryżu, a także do burgerów, hot-dogów i zapiekanek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z jego udziałem dodać pikanterii również prostym przekąskom czy sałatkom. Produkt ma czerwono-pomarańczową barwę oraz gęstą i delikatną konsystencję, w której zatopione są chrupiące kawałki papryki.

Dzięki licznym test-panelom producenta, nowy sos posiada wysokie walory smakowe, które zostały docenione przez profesjonalnych kucharzy współpracujących z marką Fanex.

- Wprowadzenie nowej, bardzo ostrej receptury sosu, to naturalna reakcja na potrzeby rynku, który stale monitorujemy. Zauważamy, że w Polsce mamy coraz większą liczbę zwolenników pikantnego jedzenia, które często traktowane jest przez nich wręcz jako kulinarne wyzwanie. Nasz sos to jednak nie tylko ostrość, ale jak w przypadku każdego innego wyrobu naszej marki, także bogaty smak przypraw i przyjemny aromat – mówi Bożena Sajnog, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Fanex Sp. z o.o.

Fanex jest polską firmą rodzinna z ponad 30 letnią tradycją. Specjalizuje się w produkcji sosów, przypraw oraz wielu dodatków gastronomicznych dla szerokorozumianej branży HoReCa.

- W naszej regularnej ofercie posiadamy około 300 kompozycji produktowych. Specjalizujemy się także w tworzeniu produktów na potrzeby marek własnych naszych kluczowych klientów. Na rynku gastronomicznym posiadamy renomę partnera, dla którego nie ma zadań nie do wykonania. Za dystrybucję produktów Fanex w Polsce, jak i za granicą, odpowiedzialny jest doświadczony oraz profesjonalny zespół regionalnych przedstawicieli handlowych, którzy do każdego klienta podchodzą w indywidualny sposób - informuja przedstawiciele firmy Fanex.