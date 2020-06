Coca-Cola kolejny raz dołącza do Restaurant Week

Tym razem Restaurant Week odbywa się pod hasłem #WiwatGoście, będącym wyrazem wdzięczności za wsparcie polskiej gastronomii w okresie zamknięcia. Jako podziękowanie dla wszystkich uczestników Restaurant Week, każdy gość otrzyma od Coca-Cola ikoniczny napój, który uzupełni popisowe dania wspaniałym i orzeźwiającym smakiem.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 19 czerwca 2020 10:29

Podczas tegorocznego festiwalu na gości spragnionych najlepszych doświadczeń restauracyjnych czekać będzie popisowe 3 - daniowe menu w festiwalowej formule #SzanujJedzenie. Nowością Festiwalu jest akcja "Pierwsza Cola-Cola od nas!", w ramach której każdy gość restauracji otrzyma w prezencie butelkę Coca-Cola. Dodatkowo na pełnoletnich gości czeka także festiwalowy koktajl Martini Fiero & Kinley Tonic. To wszystko dostępne w niezmiennej promocyjnej cenie 49 zł. Rezerwacji można dokonywać online na stronie www.restaurantweek.pl.

Udział w Restaurant Week to jedna z wielu akcji na rzecz polskiej gastronomii, w którą włącza się system firm Coca-Cola w Polsce. Okres pandemii szczególnie mocno dotknął jeden z najważniejszych kanałów dystrybucji produktów marki, dlatego firma już w pierwszych tygodniach pandemii stworzyła plan natychmiastowej pomocy, który zakładał wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej punktów gastronomicznych, przekazanie blisko 750 tysięcy napojów dołączanych do zamówień na wynos, a także bezpłatne webinary, które pozwalają przedsiębiorcom pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa lub marketingu, aby przedsiębiorcy mogli jeszcze szybciej powrócić do dawnej kondycji.