Coraz więcej lokali stwarza okazje do tego, żeby przez cały dzień odwiedzać je "na kawę" (WYWIAD)

Jak ocenia Pan rynek kawy i kawiarni w Polsce?

Bardzo pozytywnie. Obecnie ponad połowa konsumentów szuka okazji do spotkań poza domem – jak to się mówi: coraz częściej umawiamy się „na kawę”. W kawiarniach, restauracjach, ale i w miejscach pracy szukamy okazji konsumpcyjnych, niemalże od rana do wieczora. W przeszłości kawa była traktowana jako swojego rodzaju booster energii – “pobudzacz”, dzisiaj postrzegamy ją jako źródło przyjemności.

Polska jest krajem, w którym spożywa się blisko 75 proc. kaw z mlekiem. To m.in. mleko i różne napoje roślinne sprawiają, że możemy tworzyć dużo ciekawych wariacji smakowych i sposobów przygotowania napojów kawowych, których oczekują klienci. Zarówno producenci ziaren, jak i sami bariści chętnie odpowiadają na te potrzeby, dostarczając czy to nowych blendów kaw, których powstaje obecnie bardzo dużo, czy to kolejnych kreatywnych sposobów ich serwowania. To, co obserwujemy, to prześciganie się restauratorów w tym, żeby swoimi pozycjami kawowymi i jakością kaw przyciągnąć do siebie klientów. Cieszymy się, że teraz możemy zaoferować im kolejną propozycję – włoską Caffé Vergnano, która właśnie dołączyła do naszego portfolio kaw premium.

HoReCa stawia na dobrą kawę

W gastronomii ponownie pojawia się coraz więcej ofert śniadaniowych, gdzie ta kawa w promocyjnej cenie lub niekończącej się dolewce również ma zachęcić do odwiedzenia konkretnego lokalu.

Tak, jak wspomniałem, coraz więcej lokali gastronomicznych stwarza różne okazje do tego, żeby przez cały dzień odwiedzać je „na kawę”. Konsumenci w głównej mierze piją ją rano i w okolicach lunchu. Obecnie następuje rozszerzenie tej oferty także na popołudniowe lub wieczorne spotkania, podczas których można degustować np. koktajle czy mocktaile kawowe oraz kawy bezkofeinowe.

Widzimy, że bardzo rozwija się polski konsument i lokalny segment kaw premium. Rośnie grono koneserów – osób, które rzeczywiście chcą smakować dobrą kawę. Jest to związane z edukacją na temat kawy i coraz częstszymi podróżami konsumentów. Te osoby chcą pić kawę, której spróbowali w krajach, gdzie zwyczaje kawowe są mocniej zakorzenione i przenoszą te wzorce na nasz rodzimy rynek.

Państwo także przenoszą doświadczania kawowe z innego kraju na nasz rodzimy rynek, a dokładnie włoską markę Caffè Vergnano, która staje się częścią portfolio Coca-Cola HBC. Skąd taka decyzja i jakie mają Państwo dalsze plany związane z włoską kawą w Polsce?

Postawiliśmy na markę, która była już obecna w Polsce, ale wiąż wiele można dla niej zrobić w obszarze promocji i dystrybucji. We Włoszech jest to bardzo rozpoznawalny brand – najstarsza palarnia kawy, która działa już od ponad 140 lat i ma bogatą, rodzinną historię, która pokazuje, jak przez doświadczenie budować jakościowy, bardzo dobry produkt. Będziemy korzystać z tego bogatego „know-how” zespołu Vergnano i kontynuować ten rozwój, m.in. budując dystrybucję kaw Caffè Vergnano w Polsce.

