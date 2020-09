Czeski piwny piątek z marką Kozel w Arena Garden Street Food Market

Ten piątek upłynie mieszkańcom Krakowa pod znakiem czeskiego piwa. 4 września odbędzie się w mieście piwny wieczór, podczas którego będzie można poznać wyjątkowe rytuały barowe naszych sąsiadów oraz odkryć ich bogatą kulturę.

O tym dlaczego Czesi otaczają piwo prawdziwą czcią oraz w jaki sposób serwują je na co dzień w miejscowych gospodach, mieszkańcy Krakowa będą mogli dowiedzieć się w strefie sezonowej marki Kozel. To właśnie w niej w ten piątek o 18:00 pojawi się piwoznawca Michał Kopeć, który przybliży uczestnikom spotkania czeską kulturę piwną oraz opowie o walorach sensorycznych lagera uwielbianego przez wszystkich Czechów. Na miejscu będzie również obecny tapster Vladyslav Zhyrkov, czyli barman będący piwnym ekspertem, który sztukę serwowania Kozla opanował do perfekcji. To właśnie on zdradzi w jaki sposób nalewać piwo do kufla, aby móc w pełni delektować się każdym jego łykiem.

W strefie sezonowej marki Kozel, mieszczącej się w Arena Garden Street Food Market, będzie można zdobyć wiedzę o historii jednego z ulubionych piw Czechów, pełnej ciekawostek i niezwykłych opowieści jak ta, w której do czeskiego browaru przybywa pewien kozioł. Dodatkowo, dla spragnionych oryginalnego smaku, tapster zaserwuje Kozla na trzy różne sposoby, które w pełni uwydatniają jego smak - Kozel Řezaný, Kozel Černý Mlíko, Kozel z cynamonem. Warto spróbować każdego z nich, aby odkryć dlaczego to właśnie piwo jest najczęściej wybierane przez Czechów.