Danone rozpoczął współpracę z Too Good To Go

Użytkownicy aplikacji Too Good To Go mogą zamówić produkty mleczne i roślinne w formie paczek-niespodzianek od Danone. Paczki od Danone będą dostępne w Krakowie i okolicach. To początek długofalowej współpracy obu marek.

Autor: horecatrends.pl Data: 17 czerwca 2021 12:55

Do prawie 3 tys. partnerów Too Good To Go, z takich branż jak hotele, restauracje, kawiarnie i sklepy, oraz prawie 900 tys. klientów, dołącza firma z branży mlecznej i roślinnej – Danone. To pierwszy tego typu partner aplikacji do walki z marnowaniem żywności w Polsce.

Danone w Too Good To Go

– Aplikacja Too Good To Go idealnie łączy każdy rodzaj biznesu oraz konsumentów, dla których troska o środowisko naturalne jest ważna. Too Good To Go to aplikacja, która sprawdzi się w każdym rodzaju biznesu spożywczego. Chcemy współpracować wszędzie tam, gdzie marnuje się żywność, zarówno w lokalnym warzywniaku, jak i u międzynarodowego producenta, jakim jest Danone – mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

– Dołączenie do Too Good To Go jest uzupełnieniem naszych dotychczasowych działań w ramach przeciwdziałania marnowaniu żywności ograniczając znacząco straty w łańcuchu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Teraz chcemy rozszerzyć zakres działania i włączyć nowych partnerów oraz konsumentów. Jesteśmy bardzo ciekawi, z jakim odzewem ze strony użytkowników aplikacji spotka się nasza inicjatywa. W przyszłości planujemy ją rozszerzyć i już teraz podejmujemy kolejne, wspólne i potrzebne na polskim rynku projekty, o których będziemy informować wkrótce – zapowiada Barbara Bartecka, Dyrektorka ds. jakości w Danone.

Współpraca z Gastromall Group

W paczkach niespodziankach od Danone znajdą m.in. jogurty oraz produkty pochodzenia roślinnego ze zbliżającą się datą przydatności do spożycia. Uratowane produkty, mieszkańcy Krakowa i okolic, będą mogli odebrać w lokalach gastronomicznych Partnera akcji – sieci Restauracji Olimp należącej do Gastromall Group.

– Od prawie dwóch lat jesteśmy aktywnym partnerem inicjatywy Too Good To Go. Razem udało nam się uratować kilkadziesiąt ton pełnowartościowego jedzenia. Jesteśmy przekonani, że wraz z Danone wykonujemy kolejny, znaczący krok w kierunku ograniczenia marnowania żywności. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wspólnie robimy rewolucję – budujemy odpowiedzialną i świadomą konsumpcję. – mówi Izabela Domaradzka, Dyrektorka Działu Marketingu Gastromall Group.