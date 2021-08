Ekspert: Dobry okres wakacyjny w gastronomii

Okres pandemii odcisnął silne piętno na rynku gastronomicznym w Polsce, ale mamy nadzieję, że najtrudniejszy czas już za nami - powiedziała Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska.

Od 15 maja 2021 r. klienci znowu mogą odwiedzać restauracje i kawiarnie. Jak wpłynęło to na zamówienia składane u logistyka żywności?

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa QSL Polska: W ostatnich, letnich miesiącach mogliśmy zaobserwować zdecydowany powrót klientów do restauracji i kawiarni. Trudny okres lockdownu niewątpliwie wszystkim dał się we znaki. Po zniesieniu obostrzeń klienci gościli w restauracjach częściej i chętniej niż w tym samym okresie przed pandemią. Wszyscy cieszymy się z powrotu do względnej normalności i mamy nadzieję, że okres ten będzie trwał jak najdłużej.

Jak wyglądał tegoroczny sezon wakacyjny w porównaniu do zeszłego roku i lat przed wybuchem pandemii?

Z naszych obserwacji wynika, że wielu Polaków spędzało w tym roku wakacje w Polsce, co przełożyło się na duży ruch w lokalach w regionach i miejscowościach turystycznych oraz lokalach położonych wzdłuż autostrad. Pod względem sprzedaży tegoroczny sezon wakacyjny wypada lepiej niż miniony.

Jak podsumowałaby Pani sytuację na rynku gastronomicznym na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy?

Okres pandemii odcisnął silne piętno na rynku gastronomicznym w Polsce, ale mamy nadzieję, że najtrudniejszy czas już za nami. Ostatnie kilka miesięcy było momentem oddechu dla całej gastronomii oraz branż z nią związanych, liczymy więc, że dobra sytuacja się utrzyma.

Jakie są Pani zdaniem perspektywy na kolejne miesiące? Jakie plany ma firma QSL Polska?

Patrzymy w przyszłość z delikatnym optymizmem. Będziemy wspierać naszych klientów tak, jak robiliśmy to dotychczas. Obecnie koncentrujemy się na bieżącej sprzedaży, jednocześnie monitorując wieści dotyczące możliwej czwartej fali zakażeń.