Fanex: Pandemia była okresem ciężkiej próby dla polskiej branży HoReCa

- Pandemia okazała się momentem ciężkiej próby dla polskiej branży HoReCa. Świadomość i determinacja wśród polskich przedsiębiorców jest jednak duża, o czym świadczą liczne przykłady solidarności i współdziałania, nawet tego międzysektorowego. Obecny czas, to duże wyzwanie w zasadzie dla całej branży spożywczej – zarówno dla punktów gastronomicznych, jak producentów i dostawców żywności, a także sektorów powiązanych - mówi Piotr Kubiczek, dyrektor handlowy firmy Fanex.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 17 lipca 2020 12:19

- Ten moment wymaga szczególnej troski o zdrowie pracowników i konsumentów, ale też szybkich, odważnych decyzji i ogromnej elastyczności ze strony przedsiębiorców. Powrót do funkcjonowania, odbywa się etapowo: restauratorzy uczą się szybko nowych reguł dotyczących prowadzenia lokali i obsługi klientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Z kolei ich klienci, zachowawczo podchodząc do przebywania w zatłoczonych miejscach publicznych, interesują się alternatywnymi sposobami pozyskania swoich ulubionych dań np. na wynos lub do jedzenia na otwartej przestrzeni. Kluczową kwestią jest zatem zbudowanie przez branżę gastronomiczną na nowo zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa u konsumentów. Myślę, że restauracje sobie poradzą. Niektóre przeczekają, albo zmienią swój charakter i zaskoczą nas nowym podejściem - dodaje Piotr Kubiczek.

- Najbardziej ucierpiała gastronomia hotelowa. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w branży fast-food oraz w tych konceptach, które intensywnie korzystają z kanału delivery. Obserwujemy, że dobrze radzą sobie także food-trucki, a jeszcze lepiej pizzerie. Nieco lżej znoszą ten kryzys również biznesy sieciowe - silne marki zazwyczaj są mniej podatne na turbulencje - wylicza.

Firma Fanex jest beneficjentem bardzo szerokiego portfolio klientów z różnych obszarów branży HoReCa oraz różnorodnej oferty produktów. - Szeroka dywersyfikacja portfela, pozwala nam funkcjonować bez większych przeszkód. Jesteśmy silną marką, która okazała się stosunkowo odporna na tę sytuację kryzysową. Po krótkim momencie wstrzymania zamówień odnotowujemy silne zapotrzebowanie naszych odbiorców na nasze produkty. Mamy nadzieję, że pozwoli to im na odrobienie wszelkich strat. Dbamy o różnorodność oferty i inwestujemy w technologię, rozwijamy się w kierunku wytwarzania najwyższej jakości produktów: smacznych i bezpiecznych. To nasza recepta na sukces. Notujemy duży wzrost sprzedaży produktów w opakowaniach jednorazowych typu saszetki czy cupsy. W ostatnim czasie, odnotowaliśmy także wzrost zainteresowania sieci detalicznych naszymi profesjonalnymi produktami dedykowanymi wcześniej głównie dla gastronomii. Czas pandemii potwierdził zasadność utrzymywania i rozwoju gotowości produkcyjnej naszego zakładu także w zakresie opakowań detalicznych. Udostępniliśmy szerszą ofertę dla podmiotów FMCG, oraz intensyfikujemy naszą sprzedaż online - mówi Piotr Kubiczek.