Fusion Gusto inwestuje w nową szklarnię do uprawy mikro ziół dla HoReCa

View this post on Instagram

W lubelskiej galerii Vivo! pojawił się Pasibus oraz Palm Smoothie Bar #vivolublin #lublin #centrumhandlowe #pasibus #burger #burgers #burgery #burgerownia #siec #palmsmoothiebar #smoothie #bar #gastronomia #horeca #horecatrends @vivolublin @pasibus @palmsmoothiebar