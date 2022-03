Glovo wypracowało nowe standardy praw socjalnych dla kurierów. Wdrożenie zobowiązania Glovo rozpoczęło od Maroka i Gruzji z końcem 2021 roku, a teraz uruchamia je w Polsce. Platforma planuje wdrożenie zobowiązania we wszystkich krajach, w których operuje do końca 2023 roku.

Glovo ogłosiło inicjatywę „Zobowiązanie wobec kurierów” („The Couriers Pledge”) w Polsce. Ta inicjatywa, opracowana przy udziale organizacji pozarządowej Fairwork, ma zagwarantować świadczenia socjalne kurierom używającym platformy Glovo.

6 centrów Glovo w Polsce

W Polsce w ramach działań „The Couriers Pledge”, Glovo planuje uruchomienie 6 centrów Glovo w całej Polsce, co pozwoli na lepszą obsługę kurierów używających platformy. Aktualnie centra funkcjonują w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu, kolejne lokalne biura planowane są w Krakowie i Poznaniu. Kurierzy mają również dostęp do platformy „G-Learning”. Jest to program rozwojowy, który ma na celu zapewnienie kurierom możliwości rozwoju poprzez dostęp do kursów szkoleniowych oraz do nauki online.

Nowy zestaw standardów obejmuje również kwestię zarobków, ubezpieczenia, bezpieczeństwa oraz i dostępu do dodatkowych szkoleń.

W ramach zadeklarowanych zobowiązania na rzecz sprawiedliwych warunków pracy i zapewnienia dostępu do większego pakietu świadczeń dla kurierów, Glovo opiera swoje zobowiązania między innymi na fundamentach takich jak:

● Adekwatne wynagrodzenie – pełna przejrzystość w zakresie stawki godzinowej, niezależnie od formy świadczenia usługi, a także „bonus lojalnościowy” dodawany do wynagrodzenia.

● Ochrona ubezpieczeniowa – pełne ubezpieczenie od wszelkich wypadków losowych, odpowiedzialności cywilnej i transportu towarów, jednorazowa wypłata w przypadku zostania rodzicem, a także wsparcie podczas choroby. Wdrożono również przycisk SOS w aplikacji na wypadek sytuacji alarmowych bądź ratunkowych.

● Bezpieczeństwo drogowe – pakiety bezpieczeństwa drogowego, w tym kaski i kamizelki odblaskowe, będą dostępne dla wszystkich kurierów za pośrednictwem Glovo Store. Kurierzy będą mieli także dostęp do stacji naprawczych i serwisowych.

● Prawa socjalne – wzmocnione procedury odwoławcze i wprowadzona polityka antydyskryminacyjna; bardziej przejrzysty i przystępny proces odwoławczy dla wszystkich kurierów wyłączonych z aplikacji. Nowo powstałe kanały komunikacji umożliwiają kurierom wspólne uczestnictwo w decyzjach wpływających na ich korzystanie z platformy oraz sprzyjają otwartemu dialogowi z kurierami i stowarzyszeniami.

● Wsparcie rozwoju – dostęp dla kurierów korzystających z platformy Glovo do kursów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania biznesem, umiejętności informatycznych lub języków, które mają pomóc kurierom w rozwijaniu ich umiejętności.

Zobowiązania podjęte przez Glovo w ramach „The Couriers Pledge” będą przedmiotem zewnętrznych audytów Fairwork, a wszystkie ustalenia zostaną podane do wiadomości publicznej. Jako niezależna strona, Fairwork oceni i zaraportuje postępy, jakie Glovo czyni w stosunku do zadeklarowanych zobowiązań. Pierwszy audyt w Polsce zostanie przeprowadzony przed uruchomieniem inicjatywy, a drugi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia inicjatywy.

Kontrola zewnętrzna Fairwork będzie składała się z ankiet i wywiadów z kurierami w krajach, w których wdrożono „The Couriers Pledge”. Dla zapewnienia niezależności, uczciwości i obiektywności wyników, Glovo zostanie wyłączone z tych procesów. Fairwork to międzynarodowy projekt badawczy, który ocenia warunki świadczenia usług poprzez platformy w oparciu o pięć zasad uczciwych praktyk. Fairwork nie otrzyma wynagrodzenia od Glovo, a współpraca ma na celu wskazanie wszystkich obszarów, w których firma wymaga ulepszenia obowiązujących zasad.