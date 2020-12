Gotowe dania To Be Foodie debiutują w Lidlu

CPF Poland, polski oddział południowo-azjatyckiego koncernu spożywczego CPF, wprowadza nowy koncept dań gotowych pod marką To Be Foodie. Nowa linia produktów restauracyjnych dań gotowych debiutuje właśnie w sklepach sieci Lidl w Polsce. To Be Foodie to gotowe dania inspirowane kuchniami świata, przygotowane na bazie regionalnych, azjatyckich składników i przypraw.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 09 grudnia 2020 12:07

Pierwsze produkty z serii To Be Foodie w dwóch wersjach – Panang Curry i Green Curry - są już dostępne w polskich sklepach sieci Lidl. Debiutująca w grudniu br. seria dań nawiązuje do kuchni tajskiej i została stworzona we współpracy z Culineur School w Bangkoku.

Nowy koncept od CPF Poland dostarcza konsumentom, autentycznych wrażeń kulinarnych w formie gotowych dań, w wygodnych eko pudełkach - do podgrzania i jedzenia w domu czy biurze. Wszystkie propozycje pod marką To Be Foodie powstają na bazie lokalnych, azjatyckich składników.

Przepisy gotowych dań inspirowanych kuchnią tajską dla CPF Poland stworzył Robert Wojnarowski - wieloletni szef kuchni słynnej restauracji No31, który aktualnie kieruje zespołem kucharzy warszawskiej restauracji Mokolove. Uczestnik licznych konkursów kulinarnych, m.in. drugiej edycji Top Chef Polska oraz absolwent Culineur School w Bangkoku. W swoich autorskich przepisach nawiązuje do popularnej w Tajlandii autentycznej kuchni typu street food, bazującej na naturalnych składnikach i aromatycznych, lokalnych przyprawach.

Oryginalny smak naszych potraw to efekt doświadczeń, jakie zdobyliśmy w Tajlandii, przy okazji współpracy z CPF – mówi Robert Bogusz, dyrektor ds. rozwoju biznesu CPF Poland. Aktualnie w ofercie dominują dania z kurczakiem, nawiązujące do kuchni południowo-azjatyckiej, jednak w kolejnych odsłonach zaproponujemy konsumentom również smaki z innych stron świata – dodaje.

Dania gotowe pod marką To Be Foodie dostępne są w opakowaniach 330 g, wykonanych z w pełni biodegradowalnej tektury, w 100 proc. przystosowanej do recyklingu. Dodatkowo, zastosowana w nich mobilna, tekturowa przekładka daje konsumentom swobodę wyboru odnośnie formy spożycia posiłku – pozwala na oddzielenie poszczególnych składników lub wymieszanie ich ze sobą. To nowatorskie rozwiązanie zostało wprowadzone na bazie doświadczeń płynących z badań konsumenckich, przeprowadzonych przez CPF Poland.

Koncept To Be Foodie promowany jest w kanałach digital w mediach społecznościowych, a także przy pomocy materiałów POS w punktach sprzedaży sieci Lidl. Komunikacja łączy temat kulinarnych podróży z ekologią.