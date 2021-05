Grillowanie 2021. Jakie gotowe sosy wybrać do dań z grilla?

Sezon grillowy 2021 czas zacząć. Najwyższa pora, by czyścić ruszty, robić zapasy węgla i podpałki oraz szukać nowych przepisów. Co oprócz tradycyjnej musztardy oraz ketchupu warto przygotować?

Autor: www.horecatrends.pl Data: 21 maja 2021 15:51

Wspólne grillowanie – warto pamiętać o dodatkach i sosach

O tym, że na grillu nie może zabraknąć mięsa, nie musimy chyba nikomu przypominać. Kiełbasy, kaszanki, karkówka, żeberka lub skrzydełka z kurczaka to absolutna podstawa! Choć na takich spotkaniach liczy się przede wszystkim towarzystwo, to jednak warto zadbać o to, aby każdy z gości lub domowników znalazł w menu coś dla siebie. Tradycyjne dania idealnie uzupełnią sosy na grilla – dzięki nim potrawy nabiorą oryginalnego charakteru.

Gościsz u siebie miłośników ostrych, wyrazistych smaków? Chcesz przyrządzić burgery, które pokocha całe towarzystwo? A może zapraszasz do siebie rodzinę z dziećmi i szukasz dodatków, które spełnią wymagania najmłodszych gości? Ketchup i musztarda to oczywiście must have, choć warto zaopatrzyć się także w inne sosy do dań z grilla; wybór jest naprawdę ogromny! Sosy na grilla idealnie komponują się zarówno z mięsnymi potrawami, jak i grillowanym serem, warzywami czy przekąskami. Mogą również uzupełnić sałatkę oraz dodać smaku zapiekankom – zdecydowanie nie może zabraknąć ich w Twojej odówce.

Sos barbecue – grillowanie w amerykańskim stylu

Charakterystyczny dymny smak oraz ciemny kolor sosu barbecue sprawiają, że trudno pomylić go z innym sosem. To propozycja zarówno dla miłośników tradycyjnych smaków, jak i osób zainteresowanych kulinarnymi eksperymentami. Idealnie pasuje do wszelkich dań z grilla, począwszy od kiełbasek po burgery, żeberka czy skrzydełka z kurczaka. Sos barbecue może być także składnikiem wyjątkowej marynaty do karkówki czy częścią sosu do wołowiny lub baraniny. Z pewnością będzie cieszył się ogromnym powodzeniem na Twoim grillu! Na uwagę zasługuje Sos barbecue bez konserwantów Fanex – ze wzorowym składem, dzięki czemu sos może być także propozycją dla całej rodziny.

Ostre sosy na grilla

A jeśli uwielbiasz wyraziste potrawy i nie wyobrażasz sobie grillowania bez kilku ostrzejszych przekąsek? Sosy na grilla to świetny sposób na to, aby podkręcić smak zwykłej kiełbasy czy burgera. Możesz eksperymentować z własnymi kompozycjami lub postawić na sprawdzone gotowe sosy. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dania będą naprawdę ostre! Podczas grillowania warto sięgąć po Sos Jalapeno Fanex – gładka, kremowa konsystencja sprawi, że sos nie zsunie się z gorącej kiełbaski lub karkówki, a kawałki papryczki jalapeno przyjemnie zapieką w język po rozgryzieniu.

Spotkania przy grillu to doskonała okazja, by nieco poeksperymentować z nowymi smakami i wypróbować nowe sosy do dań z grilla. Jeśli do tej pory na Twoim stole pojawiały się przede sprawdzone, klasyczne kompozycje, najwyższa pora na zmiany! Gotowe sosy nadadzą daniom zupełnie innego charakteru. Oryginalny sos bazyliowy, wyrazisty sos chrzanowy lub piekielnie ostry sos Carolina sprawią to tylko kilka propozycji, po które warto sięgnąć.

