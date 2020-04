Hale Selgros Cash & Carry otwarte dłużej

View this post on Instagram

Kompania Piwowarska wspiera HoReCa - odbierze niesprzedane piwo i wydłuża płatności Kompania Piwowarska, w związku z pandemią koronawirusa, wesprze niemal 9 tysięcy lokali gastronomicznych, odbierając na swój koszt niesprzedane piwo beczkowe o wartości nie mniejszej niż 5.6 mln złotych oraz wydłużając terminy płatności. Producent nieprzerwanie prowadzi też bezpłatny, profesjonalny serwis instalacji do piwa beczkowego, by przygotować je do ponownego uruchomienia w dniu otwarcia lokali. #piwo #kompania #kompaniapiwowarska #tyskie #książęce #browar #gastronomia #horeca #restauracja #bar #pub #koronawirus #horeca #wsparcie #horecatrends @tyskie_browary_ksiazece