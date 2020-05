Heinz wspiera branżę gastronomiczną, przekazując 50 tys. sztuk swoich produktów

View this post on Instagram

Arkadiusz Krupicz na EEC Online: Kanał delivery stanie się stałym elementem sprzedaży Kanał delivery stanie się dla restauracji stałym elementem sprzedaży. Zwiększa się świadomość usługi dostawy wśród konsumentów oraz oferta online, co pociąga w skali makro rozwój tego rynku – mówił Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel Pyszne.pl, podczas EEC Online. #eec #eeconline #eec2020 #debata #horeca #delivery #gastronomia #gastronomiawczasiepandemii #odmrożeniegospodarki #horecatrends @pysznepl