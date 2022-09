Hemptruck i Hempeat - zamiennik mięsa z konopi trafia do gastronomii

Hempeat, zamiennik mięsa z konopi, jest dostępny już w menu kilku restauracji, w tym Gringo Bar, Pogromcy Meatów, Tel Aviv, Barn Burger, Forum Przestrzenie czy w Nova Resto Bar w Krakowie. Spółka jeździ też po Polsce własnym Hemptruckiem.

Hempeat to alternatywa dla mięsa na bazie teksturyzowanego białka konopi i jeden z czterech projektów Green Lanes. Latem nowego konopnego produktu można było spróbować na wielu festiwalach, na które spółka jeździła specjalnym truckiem Hemptruck, serwującym swoje dania. Hempeat jest już też obecny w kilku restauracjach.

Prace nad produktem zaczęły się z końcem ubiegłego roku. W połowie lutego osiągnęliśmy produkt, który nas satysfakcjonował. Chodziło o to, żeby stworzyć produkt, który będzie faktyczną alternatywą dla mięsa pod względem struktury, smaku, obróbki termicznej, aby był naturalny, smaczny i spełniał oczekiwane parametry odżywcze, m.in. zawierał zbilansowaną wartość aminokwasów oraz odpowiednią ilość białka. Żeby osiągnąć optimum, połączyliśmy kilka różnych białek. Bazą i podstawą są konopie włókniste Albert Szpindowski, Hempeat

Komercjalizację spółka rozpoczęła od alternatywy dla szarpanej wieprzowiny. Z tym produktem Hempeat wystartował na przełomie kwiecień/maj 2022. Kolejnym produktem były dwa burgery w dwóch formatach (130 g i 150 g). Obecnie oferta do gastronomii to sześć produktów, w tym alternatywa dla mięsa mielonego, mini burgery oraz meatballs. Produkty dedykowane są do rynku profesjonalnego: są głęboko mrożone i porcjowane w 2kg opakowania.

– Nasze produkty są bardzo plastyczne, chłoną smaki i sosy, można je piec, smażyć marynować, stosować do zupy czy jako przekąskę. Można się nim bawić. Na bazie Hempeat szefowie kuchni tworzą dania azjatyckie, włoskie, meksykańskie, polskie, dania kuchni amerykańskiej. Końcowy smak produktu/dania jest kreowany przez szefa kuchni – wymienia Albert Szpindowski.

Hempeat: Gdzie można zjeść zamiennik z konopi?

Zamiennik z konopi Hempeat jest dostępny między innymi w menu Gringo Bar, w Pogromcach Meatów, Tel Aviv, Barn Burger, Forum Przestrzenie czy w Nova Resto Bar w Krakowie.

Nasze produkty były serwowane na Nocnym Markecie, a z naszym food truckiem byliśmy na największych tegorocznych festiwalach, na: Open’er, Orange Warsaw Festiwal, OFF czy Festiwalu Wibracje. Stworzyliśmy osobą markę Hemptruck – food trucka, który sprzedawał produkty na bazie Heampeat. Produkty są też dostępne w innych food truckach. Albert Szpindowski, Hempeat

Marka podjęła pierwsze rozmowy z dystrybutorami profesjonalnymi.

Pracujemy regionalnie m.in. z Dorado, Qulineo, Oreco (Chłodnia Mazowsze), Terra Vege, Food o’Clock. Oczekujemy w najbliższych tygodniach podjęcia współpracy z kolejnymi. Następny krok to kooperacja z sieciami gastronomicznymi zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi. Nasz asortyment jest profilowany pod konkretne segmenty rynku: kuchnię włoską, polską, amerykańską, azjatycką, street food, cateringi dietetyczne. W przyszłości planujemy prace nad rynkiem detalicznym, pod który przygotujemy nowe, dedykowane produkty. Jesteśmy gotowi wyprodukować dziennie ok. 2 ton produktu per index. Mamy też możliwość, żeby skalować biznes. Albert Szpindowski, Hempeat

Zamiennik z konopi: Co go wyróżnia?

Jak przekonuje Szpindowski, przewagą Hempeat w kategorii zamienników mięsa jest hipoalergiczne i lepiej przyswajalne białko z ziaren konopi. Do uprawy konopi włóknistych nie stosuje się ponadto pestycydów czy sztucznych nawozów, przez co konopie są bardziej ekologiczne.

Produkt wyróżnia też struktura i zawartość tłuszczu, który pozyskiwany jest z ziaren konopi. To bardzo ważny składnik: tłuszcze są nośnikiem i przewodnikiem smaku. Burgerom Hempeat można nadać pożądany przez szefa kuchni stopień wysmażenia, podobnie jak produktom mięsnym.

Nasz technolog opracował strukturę i zawartość tłuszczu, które pozyskujemy z ziaren konopi. To bardzo ważny składnik: tłuszcze są nośnikiem i przewodnikiem smaku. Naszą ideą jest, żeby produkt był jak najbardziej zbliżony konsystencją do mięsnego odpowiednika. Sposób jego przygotowania w kuchni odzwierciedla sposób przygotowania klasycznego burgera. Nasz burger ma strukturę mięsną, a w przypadku zamiennika mięsa szarpanego mamy strukturę włókien. Albert Szpindowski, Hempeat

