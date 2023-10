Janusz Palikot: kampania z Kubą Wojewódzkim skuteczniejsza niż z Magdą Gessler

Janusz Palikot na wtorkowej wideokonferencji dotyczącej Tenczynka Dystrybucji, podkreślał, że spółka nie mogła dalej spłacać na bieżąco zadłużenia, bo nie udało się rozwinąć sprzedaży produkowanych alkoholi na taką skalę, żeby generować odpowiednio wysoki zysk.

Przyznał, że Tenczynek Dystrybucja generował koszty, których marża uzyskiwana ze sprzedaży nie pokrywała. "To pozwalało oczywiście budować markę, utrzymywać relacje z klientami, ale nie pozwalało pokrywać kosztów utrzymywania" - mówił.

Wyników sprzedaży nie podbijały także działania reklamowe z udziałem celebrytów - podkreśla serwis wirtualnemedia.pl, który przypomina, że na początku 2021 roku pojawiły się reklamy piwa BUH z Kubą Wojewódzkim i aktorką Katarzyna Warnke (Palikot w zeszłym tygodniu powiedział, że ta kampania kosztowała 8 mln zł), a pod koniec ub.r. ambasadorką marketingową win R została restauratorka Magda Gessler.

- Myśmy sprzedali między 3 a 4 mln butelek piwa BUH w wyniku tej reklamy. Gorzej wyszła reklama win z panią Magdą Gessler, ale to też 100 tys. butelek sprzedanych w tym okresie. To oczywiście zupełnie inna liga - wino a piwo. Nie można absolutnie powiedzieć, że to nieudane kampanie - stwierdził. - To nie jest tak, że reklama zawsze musi się udać. Czasami się udaje, jak z Wojewódzkim, czasami gorzej jak z Magdą Gessler, a czasami się nie udaje - dodał.