Już wkrótce Wielki Targ Świąteczny w Fortecy u Kręglickich

20 grudnia, 22 grudnia, 23 grudnia - w tych dniach w tym roku odbędzie się Wielki Targ Świąteczny w Fortecy u Kręglickich. Organizatorami wydarzenia są Kręgliccy Restauracje i Catering i Forteca Kręgliccy.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 10 grudnia 2020 16:56

- W tym roku targ zorganizujemy równie smaczny, jak zawsze, ale wygodniejszy i bezpieczniejszy. Zapraszamy przez 3 dni, w niedzielę, we wtorek i w środę, w tygodniu świątecznym. Będzie wielki wybór produktów i wyrobów, potrzebnych na święta. Od maku, orzechów i przypraw zaczynając, przez warzywa, owoce, kiszonki, susz na kompot, oleje, ryby świeże, wędzone i marynowane, mięsa z certyfikatem ekologicznym, znakomite wędliny, nabiał zagrodowy, chleby na zakwasie, po soki z tłoczni, śliwowicę, wina i nalewki. Będzie mnogość wysmakowanych dań gotowych, miniaturowe uszka z grzybami, barszcz czerwony klarowny i aromatyczny, śledzie na wiele sposobów, ryby w galarecie, przeróżne pierogi, kapustę postną i z dziczyzną, makowce, serniki i pierniki. Prócz wigilijnych smakołyków nie zabraknie pyszności na stół bożonarodzeniowy, majonez truflowy i sos cumberland, pieczona szynka i faszerowany indyk, gratin z batatów i czarny makaron z sepią, dania znane i nowości, warte spróbowania. Dla coraz liczniejszego grona wegetarian, przygotujemy pasztety z fasoli i z soczewicy, boczniaki a la śledzie i selery po grecku, wegańskie dipy i kremy - zachęcają w przesłanym do redakcji komunikacie organizatorzy targu.

- Oferowane na targu produkty są wytwarzane rzemieślniczo, wiele ma certyfikaty ekologiczne, wszystkie powstają z miłości do dobrego jedzenia. Stoją za nimi ludzie, uśmiechnięci, życzliwi i utalentowani, z którymi po raz pierwszy nie będziemy się ściskać serdecznie, lecz pomachamy sobie zza masek, życząc zdrowia i spokoju. Reżim pandemiczny respektujemy ustawiając stoiska daleko od siebie, przygotowując zasłony z pleksi, środki do dezynfekcji i płatności kartą. Wszystkich prosimy o zachowanie dystansu, życzliwości i zdrowego rozsądku. Uruchomiliśmy sklep on line i wiele produktów jest dostępnych na www.targ.kregliccy.pl, ale na Targu Świątecznym będzie ich znacznie więcej. By uniknąć tłoku zapraszamy przez 3 dni. Zazwyczaj największy ruch był w niedzielę rano, tym razem polecamy spokojną wizytę po południu, przez cały wtorek, oraz w środę do 15.00 - dodają.

Szczegółowe informacje odnośnie targu znajdą państwo w facebook'owym evencie.