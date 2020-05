Kompania Piwowarska: Zamknięcie sektora HoReCa nie przełożyło się na wzrost sprzedaży w detalu (wywiad)

Początek maja wiązał się zazwyczaj z otwarciem ogródków piwnych w wielu restauracjach i kawiarniach. Od 7. tygodni cały sektor gastronomiczny jest nieczynny i póki co nie znamy daty ponownego uruchomienia gastronomii. Zamknięte lokale powodują mniejsze spożycie piwa, bo picie piwa w domu nie rekompensuje konsumentom brak wyjścia do lokalu. O działaniach koncernu piwnego w czasie pandemii rozmawiamy z Iwoną Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Horecatrends.pl: W mediach pojawiły się nowe odsłony reklam marek Capitan Jack oraz Tyskie zachęcające do pozostania w domu. Jak jeszcze pandemia koronawirusa wpłynęła na działania Kompanii Piwowarskiej?

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej: Epidemia związana z COVID-19 jest niestety źródłem wielu problemów i utrudnień w bieżącym funkcjonowaniu nas wszystkich. Z przyczyn oczywistych wymusiła na naszej branży, jak i na każdej innej, szereg zmian dotyczących funkcjonowania firmy, planów działań czy komunikacji z konsumentami. W naszym przypadku przede wszystkim musieliśmy wprowadzić w całej organizacji szereg nowych procedur i zasad bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, dostosowując je do obostrzeń rządowych i naszych wewnętrznych, przy jednoczesnym utrzymaniu płynności prowadzenia biznesu.

Jak będzie wyglądać dalsza strategia działania KP w tym sezonie? W jakim stopniu pandemia koronawirusa zmieniła wcześniejsze założenia?

Również nasze marki musiały zmodyfikować swoje aktywności marketingowe w sposób odpowiedni do sytuacji i z nastawieniem na to, co w tej chwili jest najważniejsze – wsparcie służby zdrowia oraz działania profilaktyczne. Lech – główny sponsor Festiwalu Pol’and’Rock wspiera Fundusz Interwencyjny WOŚP, będąc związanym z WOŚP od kilku lat. Lech Pils, nasza marka regionalna i główny sponsor klubu Lech Poznań – przekazał środki na inicjatywę fanów klubu, dzięki której do wielkopolskich szpitali i placówek medycznych dotarły potrzebne materiały. Tyskie, które ma swoje korzenie na Śląsku, wspiera szpital w rodzimych Tychach, a na swoich kanałach social media zachęca do pozostania w domu (#zostanwdomu), podobnie przekonuje swoich fanów marka Żubr. Capitan Jack, zamiast na typowe domówki, zaprasza na „online-ówki” – cykl imprez w social mediach z udziałem influencerów bez wychodzenia z domu.

Przez pandemię koronawirusa i sytuację w kraju całkowicie inaczej niż dotychczas będzie wyglądać sezon letni w Polsce. Zabraknie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Co to oznacza dla producentów piwa?

Plany dotyczące aktywacji typowych okazji do promocji piwa także musiały ulec znacznym modyfikacjom. Takie okazje jak grillowanie, kibicowanie, zarówno na „żywo” jak i wspólne oglądanie transmisji, czy udział w imprezach masowych typu festiwale zniknęły i wszystko wskazuje na to, że szybko nie powrócą na skalę, którą znamy sprzed pandemii. To oznacza, że musieliśmy szybko zmodyfikować swoje plany, pomimo, że np. przygotowania Tyskiego aby towarzyszyć polskim kibicom na wielkich wydarzeniach sportowych czy Lecha do Pol’and’Rock lub Lecha Free były praktycznie zakończone. Nasze zespoły marketingowe i sprzedażowe okazały się jednak bardzo elastyczne, innowacyjne i kreatywne szybko dostosowując komunikację i działania do nowych realiów oraz przygotować się do stopniowego luzowania obostrzeń, wtedy kiedy będzie to możliwe i bezpieczne.

Czy zamknięte lokale gastronomiczne i cały sektor HoReCa, brak ogródków piwnych, spowodowały zwiększoną sprzedaż piwa w detalu? Czy picie piwa w domu rekompensuje konsumentom brak wyjścia do lokalu?