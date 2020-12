Kozlovna: mierzymy się z restrykcjami i niepewną przyszłością

– Rok 2020 w przypadku działalności Kozlovna wygląda analogicznie jak w całej branży – rozpoczęliśmy bardzo dobrze, następnie lockdown spowodował spadek, a nadejście sezonu ponowny wzrost. Teraz zaś znowu mierzymy się z wyzwaniami w związku z wprowadzonymi restrykcjami i niepewną przyszłości – powiedział Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 04 grudnia 2020 07:23

Latem tego roku Kompania Piwowarska utworzyła kolejny lokal pod szyldem Kozlovna. Prezes Kompanii Piwowarskiej w rozmowie z nami opowiedział o działalności i strategii lokali.

– Obecnie na polskim rynku mamy trzy koncepty Kozlovna: w Trójmieście, w Inowrocławiu oraz w Warszawie, i planujemy zwiększyć ich liczbę o kolejne trzy. Wspólnie z naszymi partnerami rozwijamy nowe pomysły w oczekiwaniu na „lepsze jutro”. Zamierzamy otwierać następne lokale pod tym szyldem, przy czym czasem odbywa się to zgodnie z planem, a czasem sytuacja wymusza na nas przesunięcie rozwoju konceptów o kilka miesięcy – tłumaczył Igor Tikhonov.

– Rok 2020 w przypadku działalności Kozlovna wygląda analogicznie jak w całej branży – rozpoczęliśmy bardzo dobrze, następnie lockdown spowodował spadek, a nadejście sezonu ponowny wzrost. Teraz zaś znowu mierzymy się z wyzwaniami w związku z wprowadzonymi restrykcjami i niepewną przyszłością – dodał.

Prezes Kompanii Piwowarskiej ocenił także działania Kompanii Piwowarskiej w sektorze HoReCa w czasie pandemii.

– Gastronomia stanowi bardzo istotne ogniwo w naszym łańcuchu wartości. Właściciele lokali są dla nas ważnymi partnerami biznesowymi, a prowadzone przez nich kluby, puby i restauracje to nie tylko kanał dystrybucji naszego piwa, ale miejsca, gdzie konsumenci mogą w pełni doświadczyć wszystkich jego walorów. Dlatego zadbaliśmy o to, by gastronomowie nie pozostali bez pomocy. W tym trudnym czasie mogli liczyć na wszechstronne wsparcie z naszej strony: odbieranie na nasz koszt piwa beczkowego, które się nie sprzedało, wydłużenie terminów płatności, serwis instalacji do wyszynku piwa, wreszcie opracowany przez nas przewodnik po tzw. Tarczy Antykryzysowej, ułatwiający zrozumienie przepisów i poruszanie się po nich, który udostępniliśmy na stronie dla przedstawicieli branży portalgastro.pl. – powiedział.

Lockdown a także dosyć kapryśna pogoda miały wpływ na sprzedaż piwa latem tego roku.

– Pogoda zawsze ma wpływ na konsumpcję piwa – nie inaczej było w tym roku. W tym sezonie akurat aura nas nie rozpieszczała, co przyczyniło się do nieco słabszych wyników. Jednak co roku nie wiemy, jaki będzie sezon i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Normalną praktyką w biznesie jest obserwacja rynku na bieżąco i natychmiastowa reakcja. Tym razem na wynikach zaważyła najbardziej nie pogoda, lecz pandemia: sprzedaż całej kategorii w ujęciu wolumenowym w miesiącach letnich (lipiec – sierpień) była tylko nieznacznie słabsza rok do roku (-0,4% wg Nielsena), a w czasie lockdownu (kwiecień – czerwiec) spadek ten osiągnął poziom -1,9%. Ponowne wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią sprawia, że ostatnie miesiące roku raczej nie przyniosą znaczącej poprawy – wyjaśnił Igor Tikhonov.

