KP: Gastronomii nie da się zastąpić innymi kanałami sprzedaży

Nasza długofalowa strategia nie zmieniła się. Chcemy być integralną częścią rozwoju biznesu gastronomicznego w Polsce – powiedział Piotr Tomalak, dyrektor ds. rozwoju gastronomii w Kompanii Piwowarskiej.

Autor: Jakub Szymanek Data: 07 czerwca 2021 08:48

Jakub Szymanek, horecatrends.pl: Od 28 maja restauracje mogą przyjmować gości w swoich wnętrzach, wcześniej od 15 maja mogły to robić w ogródkach. Co otwarcie gastronomii oznacza dla koncernów piwnych?

Piotr Tomalak, dyrektor ds. rozwoju gastronomii w Kompanii Piwowarskiej: Otwarcie gastronomii to długo wyczekiwane i dobre wieści dla wszystkich. Zwłaszcza w czasie, kiedy pogoda sprzyja spędzaniu czasu poza domem i towarzyskim spotkaniom. Jako Kompania Piwowarska cieszymy się, że możemy ponownie w pełni realizować naszą misję czynienia życia przyjemniejszym, tym bardziej, że w naszej ofercie pojawiły się nowości smakowe oraz nowa marka.

Pandemia udowodniła nam, że gastronomii nie da się zastąpić innymi kanałami sprzedaży, ponieważ dla licznej rzeszy konsumentów podstawową okazją do wypicia piwa jest wyjście do lokalu ze znajomymi, przyjaciółmi czy kolegami z pracy. Gastronomia jest też nieodłącznym elementem kultury piwnej, a także istotnym kanałem komunikacji marek, miejscem kreowania zwyczajów, nawyków czy wspomnianych okazji.

Czy niepewna przyszłość sektora HoReCa wpłynęła na strategię działania Kompanii Piwowarskiej w tym segmencie?

Nasza długofalowa strategia nie zmieniła się pod wpływem trudności, jakie z powodu pandemii dotknęły sektor HoReCa. Chcemy być integralną częścią rozwoju biznesu gastronomicznego w Polsce – wspierać naszych partnerów i rozwijać się razem z nimi ku zadowoleniu konsumentów i gości lokali gastronomicznych. Ostatni rok wymagał dużej elastyczności i szybkości reagowania, które dyktowała nadzwyczajna sytuacja. Mamy nadzieję, że jesteśmy na drodze do stabilizacji i sezon będzie dla branży pomyślny.

Jak Kompania Piwowarska przygotowywała się do otwarcia gastronomii?

Przygotowując się do otwarcia gastronomii zabezpieczyliśmy instalacje piwne tak, aby były gotowe do serwowania piwa już od północy z 14 na 15 maja. Dostarczyliśmy do naszych partnerów piwo beczkowe i niezbędne wyposażenie, takie jak parasole i meble do ogródków. Odebraliśmy od klientów beczki z przeterminowanym piwem, za które restauratorzy nie ponieśli żadnych kosztów, jako producent wzięliśmy je na siebie. Ze względów bezpieczeństwa nasi partnerzy w branży gastronomicznej mogą korzystać z elektronicznej karty menu, którą tworzy się na stronie internetowej portalgastro.pl, a którą goście mogą pobrać na telefon korzystając z QR kodu. Karta menu w telefonie jest nie tylko bezpieczna, ale też wygodna w użyciu. Dodatkowo, restauratorzy i właściciele pubów wykorzystali, głównie w mediach społecznościowych, przygotowane przez nas specjalnie na otwarcie materiały reklamowe dla ich lokali zachęcające gości do odwiedzin. Otwarte są również lokale pod szyldem Kozlovna, prowadzone przez współpracujących z nami restauratorów, z naszym wsparciem i zaangażowaniem. W czerwcu będzie otwarty kolejny lokal Kozlovna w Rzeszowie, do którego serdecznie zapraszamy.

Powiedział Pan o starcie lokalu Kozlovna w Rzeszowie, czy planują Państwo otwarcie kolejnych własnych restauracji?

Strategicznie planujemy wspierać rozwój restauracji Kozlovna, jednak musimy mieć pewność, że projekty te będą mogły rozwijać się i funkcjonować w stabilnym otoczeniu gospodarczym i bez przeszkód gościć miłośników dobrego piwa i jedzenia. Poczekamy co pokaże sezon i czas po jego zakończeniu. Jeśli sytuacja związana z pandemią będzie się poprawiać, na pewno, wraz z naszymi partnerami, przyspieszymy ekspansję lokali Kozlovna.

Dziękuję za rozmowę.