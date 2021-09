Limpol: lockdown był wyzwaniem dla nas i naszych dystrbutorów

- Skutki pandemii gastronomia będzie odczuwać jeszcze długo. Zaliczyłbym do nich przede wszystkim: brak wykwalifikowanych pracowników, mały ruch turystyczny i ciągłą niepewność. Mimo to jestem dobrej myśli - mówi Sead Stovrag, wiceprezes zarządu Limpol Sp. z o.o. i dyrektor handlowy do spraw gastronomii.

