Marcin Gruszka reprezentantem w kategorii Profesjonalista Les Chefs en Or 2020

Marcin Gruszka, współpracujący z Transgourmet i Selgros od lat, będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym konkursie Les Chefs en Or 2020 w kategorii Profesjonalista. Razem z Marcinem Gruszką do Francji pojedzie także Dawid Wantrych, zwycięzca szkolnych eliminacji do paryskiego konkursu w kategorii Juniorów.

Autor: horecatrends.pl Data: 15 stycznia 2020 10:10

Le Chefs en Or to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych w Europie. Zmagania najlepszych kucharzy organizowane są przez Transgourmet Francja i odbywają się co dwa lata podczas targów Equip Hotel w Paryżu. Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach: profesjonalistów i uczniów. Międzynarodowemu składowi jurorskiemu przewodniczy Thierry Marx, jeden z najwybitniejszych szefów kuchni w świecie, stojący na czele restauracji luksusowego hotelu Mandarin Oriental, w tym dwugwiazdkowej Sur Mesure.

Obaj reprezentanci Polski na przyszłoroczną edycję konkursu są już znani. Dawid Wantrych, uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu został wyłoniony w ramach konkursu kulinarnego Transgourmet i Selgros zajmując I miejsce w międzyszkolnych zmaganiach, które odbyły się w Instytucie Kulinarnym Transgourmet w Piasecznie.

Marcin Gruszka, który będzie gotował w kategorii Profesjonalista, to rodowity góral pochodzący z Dzianisza. Jego pochodzenie mówi dużo o jego głównych cechach: pracowity tradycjonalista żyjący w zgodzie z naturą, z uporem dążący do celu.

Jest odważnym i zdeterminowanym kreatorem wyjątkowych smaków. Jako członek Kulinarnej Kadry Narodowej reprezentował już Polskę na arenie międzynarodowej i zdobywał doświadczenie w wymagających konkursach, co znacząco wzbogaca jego portfolio. Ten utalentowany szef kuchni współpracuje z Transgourmet i Selgros Cash&Carry od kilku lat.

- Marcin Gruszka będzie godnym polskim reprezentantem w konkursie Les Chefs En Or, dlatego po rozmowach z branżą, zdecydowaliśmy się zaprosić go do współpracy. Jego ogromne doświadczenie, pasja i nowatorskie podejście do kuchni są gwarancją występu na najwyższym kulinarnym poziomie. Cieszymy się na wspólne wyzwanie i liczymy na sukces w Paryżu - komentuje Marcin Dera, Dyrektor Sprzedaży ds. Gastronomii w Transgourmet Polska.