Miksery kulinarne – polska kuchnia od podszewki

Za nami pierwszy z serii sześciu Mikserów kulinarnych, spotkań przedstawicieli branży HoReCa, skupionych wokół prowadzonego przez MAKRO Polska programu Polskie Skarby Kulinarne.

Mikser kulinarny to nowa formuła spotkań inspirowanych polską tradycją kulinarną, podczas których rozmowom i prezentacjom towarzyszą pokazy w wykonaniu szefów kuchni, a nawet bitwa smaków z udziałem zaproszonych gości. 1 września restauratorzy i szefowie kuchni z Krakowa i Podhala spotkali się w Akademii Inspiracji MAKRO w Krakowie. O kulinarną stronę wydarzenia zadbali trenerzy Akademii: Tomasz Tracz, Zbigniew Sonik i Dawid Sikora. Specjalnym daniem związanym z tradycjami królewskiego stołu był udziec z jelenia pieczony w sianie z czerwoną kapustą oraz selerem w trzech odsłonach: pieczonej, marynowanej oraz puree. Danie to przygotował w ramach specjalnego pokazu Tomasz Tracz, a poradom szefa kuchni towarzyszyła opowieść o królewskich polowaniach autorstwa Szymona Gatlika, przewodnika kulinarnego.

Kolejną atrakcją dla gości spotkania był „food fight”, czyli bitwa smaków. Dwie drużyny przygotowały podczas niej tatara z mięsa jelenia, a nad poprawnością dania i szybkością jego przygotowania (zespoły miały zaledwie 15 minut), czuwali Zbigniew Sonik i Dawid Sikora.

– Spotkanie w Krakowie to pierwszy z całej serii Mikserów kulinarnych – wyjaśnia Magdalena Figurna, Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej MAKRO Polska. – Branża HoReCa wciąż jeszcze wraca do normalności po zimowo-wiosennym lockdownie i jeśli czegoś jej brakuje to integracji i pozytywnej energii. Dlatego właśnie chcieliśmy opowiedzieć o Polskich Skarbach Kulinarnych w lekkiej, zabawnej i integrującej środowisko formule i sądzę, że się nam to udało.

Na kolejne Miksery kulinarne Makro zaprasza branżę do Warszawy (9.09), Sopotu (14.09), Olsztynka (15.09), Poznania (20.09) oraz na Dolny Śląsk (6.10). Będzie to okazja do dobrej zabawy, ale także rozmowy o rozwoju biznesów w nowej rzeczywistości oraz poznania produktów partnerów programu Polskie Skarby Kulinarne, czyli firm: Kruszwica, Mlekpol, Skarby Serowara, Kropla Delice.

Celem programu Polskie Skarby Kulinarne, prowadzonego przez Makro Polska, jest zwiększenie świadomości Polaków na temat kulinarnej tradycji naszego kraju. Projekt obejmuje m.in. materiały edukacyjne i warsztaty kulinarne, podczas których szefowie kuchni, kucharze i restauratorzy poszerzają swoją wiedzę, odkrywają historyczne receptury i uczą się je interpretować, by móc wprowadzić je do restauracyjnych kart.