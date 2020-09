Nowa Platforma B2B Fanex już dostępna

Fanex – polski producent sosów i dodatków gastronomicznych dla branży HoReCa, udostępnił klientom dedykowaną dla nich platformę B2B. System umożliwia szybkie zakupy online pełnej gamy produktów Fanex oraz submarek Tres Amigos i Fusion Spices. Nowe rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o najnowsze standardy biznesowe i technologiczne, co czyni je rozbudowanym narzędziem optymalizującym procesy handlowe. Niebawem klienci będą mogli także dokonywać zakupów za pomocą aplikacji mobilnej.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 24 września 2020 10:41

Hurtownia internetowa Fanex działa przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę – w dowolnym momencie, partnerzy mogą składać zamówienia online, które realizowane są w najszybszym możliwym terminie.

Elektroniczna platforma posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs, a dostępna tam oferta jest na bieżąco aktualizowana. Klient ma możliwość sprawdzenia szczegółowych danych produktowych oraz zdjęć towaru. Rozwiązanie przyspiesza realizację zamówień oraz zmniejsza ryzyko pomyłek ze względu na automatyczne przekazywanie zleceń wprost do głównego systemu logistyki Fanex.

W trakcie składania zamówień, klienci mają stały podgląd swojego koszyka oraz mogą dokonywać eksportu jego zawartości do plików Excel (bez zdjęć) lub PDF (ze zdjęciami), co przydaje się w różnych momentach dokumentacji procesu zakupowego. Ponadto, partnerzy mają możliwość dodania schowków na produkty dla swoich określonych klientów, a także produktów które po prostu najczęściej zamawiają. Każdy z użytkowników platformy ma także stały dostęp do archiwalnych zamówień oraz faktur.

System dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych partnerów. Aby rozpocząć korzystanie z platformy, wystarczy skontaktować się z firmą Fanex w celu rejestracji (pod adresem powiadomienia@fanex.pl lub telefonem +48 693 693 249), a następnie wejść na stronę www.B2B.fanex.pl i dokonać logowania.

Już niebawem, Fanex zaoferuje także dedykowaną aplikację mobilną opartą właśnie na najnowszej platformie B2B. Dzięki temu, zakupy online staną się jeszcze prostsze - rozwiązanie pozwoli klientom na uzupełnianie stoków magazynowych o każdej porze dnia, z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tableta.

- Nowe technologie w coraz większym stopniu wkraczają w nasze codzienne działania. Prowadzi to do jeszcze szybszego rozwoju naszej firmy. Digitalizacja procesu zamówień, którą udostępniamy poprzez naszą nową platformę B2B jest ważnym krokiem biznesowym dla naszej firmy. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to pozwoli nam jeszcze wydajniej pracować, co spotka się z dużym entuzjazmem naszych Klientów oraz Partnerów – mówi Monika Byliniak, Kierownik Działu Logistyki i Sprzedaży w firmie Fanex.