Oryginalny Sok: HoReCa coraz bardziej zainteresowana sokami NFC

Oryginalny Sok: HoReCa coraz bardziej zainteresowana sokami NFC

- Sektor HoReCa jest dla nas bardzo istotny. Z roku na rok widać wzrost zainteresowania restauracji i hoteli sokami NFC. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, co piją do posiłku i starają się unikać cukrów, które są powszechne w napojach - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Krystian Krystoforski, Manager ds. Marketingu I PR w firmie Biurkom Flampol, właściciela marki Oryginalny Sok.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 10 marca 2020 09:09