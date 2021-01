„Owocowy kawior” Fan&Joy nowością w portfolio marki Fanex

Oferta sklepu Fanex została wzbogacona o oryginalne dodatki do deserów – kulki żelowe Fan&Joy.

Autor: horecatrends.pl Data: 29 stycznia 2021 14:16

Kulki żelowe świetnie sprawdzają się do ozdabiania porcji lodów, ciast, ciasteczek, naleśników, budyniu, kisielu, sałatki owocowej, mrożonych herbat, wody z dodatkiem cytryny i mięty, słodkich drinków.

– Kolorowe herbaciane napary podawane jako chłodzące i orzeźwiające w upalne letnie dni, a także rozgrzewające w zimowe wieczory napoje, możemy w łatwy sposób urozmaicić aromatycznymi kuleczkami o owocowych smakach. Przykładem może być coraz popularniejsza bubble tea - to właśnie dodatek żelowych kulek o różnych owocowych smakach sprawia, że nazwa takiego napoju okazuje się nie być zmyśloną, a wręcz trafioną – tłumaczy Łukasz Lisowski, ekspert ds. Gastronomii w Fanex.

– Dzięki wyjątkowym właściwościom, nasz „owocowy kawior” o nazwie Fan&Joy, ma jednak wiele innych kulinarnych zastosowań. Niewielkie kuleczki z płynnym środkiem o miłym dla naszego podniebienia smaku i niesamowitym aromacie, bardzo szybko odnalazły się również w branży cukierniczej – znalazły zastosowanie choćby podczas dekorowania najprostszych deserów z bitą śmietaną, jednoporcjowych czekoladowych musów, czy też tortów i ciast. Śmiało można określić je mianem dobrego wykończenia deseru – tzw. „wisienki na torcie”. Coraz częściej używają ich także kucharze, jako dodatku do swoich kreatywnych dań – dodaje.

W sklepie Fanex znajdziecie kulki żelowe do deserów w różnych smakach. Jednym z nich jest limonka, idealnie pasująca do drinków, ciast z sezonowymi owocami, lodów oraz orzeźwiającej herbaty. W ofercie dostępny jest również smak pomarańczowy, który wspólnie z limonką z pewnością zadowoli fanów tropikalnych owoców. Na drugim biegunie ulokowały się kolejno jagoda i truskawka – nieco słodsze warianty, świetnie nadające się do sałatek owocowych, tradycyjnych i bezowych tortów, a także jako dodatek do gofrów i naleśników.