PINTA przekaże dochód ze sprzedaży piwa na pomoc pubom

Rzemieślniczy Browar PINTA z Wieprza kolejne piwo z przeznaczonej dla pubów serii PINTA Miesiąca „SUNNY May” rozleje do butelek i wyśle do sklepów. Dochód ze sprzedaży piwa powiększy fundusz Pierwszej Pomocy dla pubów na ich rozruch po zdjęciu ograniczeń.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 21 kwietnia 2020 16:00

Pod koniec marca w tym samym celu do butelek trafił American Pilsner „GOLDEN April”. Akcja spotkała się z tak dużym odzewem, że „GOLDEN April” stało się jednym z najszybciej wyprzedanych piw w historii PINTY, mimo że nowy produkt wszedł na rynek zdestabilizowany epidemią i restrykcjami. Dzięki pozytywnej reakcji piwoszy 120 pubów z całej Polski dostanie od PINTY za 1 zł po beczce pełnej popularnego pilsa „Pierwsza Pomoc”.

– Mieliśmy nadzieję, że „GOLDEN April” w butelkach, to będzie akcja jednorazowa, ale dziś nie widać szans na to, żeby na początku maja sytuacja pubów miała się poprawić. Dzięki temu, że do naszej akcji dołączył dostawca butelek do PINTY, rozlejemy do nich „SUNNY May” i powiększymy fundusz pomocowy – mówi Ziemowit Fałat, współwłaściciel i główny piwowar Browaru PINTA.

Do zorganizowanej przez Browar PINTA akcji pomocy pubom przyłączyła się firma ZHU Iwona z Popowa, która za jeden grosz przekazała browarowi 28 tys. półlitrowych butelek o wartości około 12 tys. zł. Cała ta kwota zasili fundusz pomocy pubom. Dochód ze sprzedaży podwójnie chmielonej na zimno IPA „SUNNY May”, która w sklepach pojawi się około 29 kwietnia, zostanie przeznaczony na dodatkowe beczki dla pubów.

– Na otwarcie pubów jeszcze w maju z wypiekami na twarzach czeka cały polski kraft. Mamy nadzieję, że te nadzieje się spełnią – dodaje Ziemowit Fałat.