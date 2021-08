Problemy z dostawami dają się we znaki brytyjskim restauracjom

W Wielkiej Brytanii zamknięto kilkadziesiąt restauracji, w pubach brakuje piwa. Wszystko przez brak kierowców!

Autor: trans.info Data: 24 sierpnia 2021 12:14

Sieć restauracji Nando's ma w Wielkiej Brytanii około 400 punktów, z czego 25 musiało w ostatnim czasie zostać zamkniętych (m.in. w Londynie i Manchesterze), a kolejne skróciły godziny otwarcia albo zrezygnowały z realizacji zamówień w sieci. Wszystko z powodu problemów z dostawcami.

Przemysł spożywczy w Wielkiej Brytanii doświadczył w ostatnich tygodniach zakłóceń w całym łańcuchu dostaw z powodu braków kadrowych, co uderzyło w kilka naszych restauracji” – tłumaczy firma.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw w UK

Nando’s nie jest osamotnione. W ostatnim czasie KFC przestrzegło klientów, że niektóre pozycje z menu mogą być niedostępne lub też serwowane w innych opakowaniach. Powodem także są zakłócenia w łańcuchach dostaw.

A te uderzają nie tylko w amatorów gotowego jedzenia, ale również napojów wyskokowych. W pubie The Rising Sun w Rochester w hrabstwie Kent brakuje “wielu pozycji” w asortymencie – przyznaje właściciel. Z powodu nagłych niedoborów draft lagera wielu gorzkich słów musieli wysłuchać pracownicy The Fox and Hounds Pub w Clavering, w hrabstwie Essex.

A to tylko kilka przykładów, bo wiele pubów na Wyspach przyznaje, że ma problemy z dostawą piwa.

