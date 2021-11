Sake coraz bardziej popularne w Polsce (wideo)

Mimo ciężkich czasów spowodowanych koronawirusem udało się otworzyć wiele ekskluzywnych restauracji z sushi, w których można napić się sake – powiedział Norihiko Sakamoto, założyciel Hiko Sake, firmy zajmującej się sprzedażą wyselekcjonowanych japońskich trunków.

Data: 22 listopada 2021

– Fakt, że w Polsce znajduje się wiele restauracji z sushi bardzo sprzyja piciu sake. Aczkolwiek do tej pory nie było możliwości napicia się sake wysokiej jakości. Wiele Polaków uważa, że sake należy do tej samej grupy alkoholi co wódka. Jednak sake jest rodzajem alkoholu fermentowanego, a konkretnie jest to wino wytwarzane z ryżu, jednym słowem sake to wino ryżowe – powiedział Norihiko Sakamoto.

Sake coraz bardziej popularne w Polsce

Zdaniem założyciela Hiko Sake obecnie sake w Polsce jest alkoholem, który zaczyna przybierać na popularności.

– Mimo ciężkich czasów spowodowanych koronawirusem udało się otworzyć wiele ekskluzywnych restauracji z sushi, w których to można się również napić sake. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli Polacy spróbowaliby sake premium, bardzo by się zaskoczyli. W przedstawionej wcześniej restauracji Japonka można spróbować wielu rodzajów naszego sake premium, dlatego osoby zainteresowane serdecznie do tego zachęcam – dodał.

