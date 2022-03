Selgros Cash & Carry i Caritas Polska razem dla Ukrainy

Artykuły pozwalające zapewnić miejsca noclegowe oraz niezbędne środki higieny osobistej są obecnie jednymi z najpotrzebniejszych rzeczy dla dotkniętych wojną mieszkańców Ukrainy. Selgros Cash & Carry przekazał Caritas Polska artykuły o wartości blisko 250 tysięcy złotych, które organizacja dostarczy potrzebującym.

Historia współpracy Selgros Cash & Carry i Caritas Polska trwa od wielu lat. Firma czynnie włącza się w akcje pomocowe, zarówno te cykliczne, jak i te wynikające z aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. W obliczu wojny w Ukrainie i ludzkiej tragedii dziejącej się tuż za naszą granicą, Caritas Polska niezwłocznie zaangażował się w pomoc. Przekazał środki finansowe na bieżące działania kryzysowe i ogłosił zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”.

Selgros Cash & Carry wspiera Ukrainę

Oprócz zbiórki finansowej na pomoc uchodźcom, Caritas prowadzi zbiórkę rzeczową “Paczka dla Ukrainy”. Gotowe paczki cały czas można dostarczać do placówek Caritas w całym kraju. Selgros Cash & Carry wsparł akcję darowizną produktów o łącznej wartości blisko 250 tysięcy złotych. Przekazano koce, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, karimaty, materace, łóżka polowe i ciepłą bieliznę. Dodatkowo do ukraińskich uchodźców trafiły również niezbędne artykuły higieniczne takie, jak: szampony i żele do mycia, pasty do zębów czy pieluszki i kremy dla najmłodszych.

- To dla nas oczywiste, że włączyliśmy się w działania pomocowe dla mieszkańców Ukrainy. Dołączyliśmy do zbiórki Caritas Polska, bo to instytucja, z którą współpracujemy od wielu lat. Mamy pewność, że przekazane przez nas artykuły trafią do potrzebujących. Jest to nasza pierwsza darowizna produktów dla Ukraińców i zapewniam, że tego rodzaju wsparcie będzie przez nas kontynuowane. Wierzymy, że chociaż w taki sposób możemy ułatwić życie potrzebującym. – mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor marketingu Transgourmet Polska, operatora marek Transgourmet i Selgros Cash & Carry.

Selgros Cash & Carry współpracuje z Caritas od niemal dwóch dekad, biorąc udział w inicjatywach lokalnych oraz ogólnopolskich takich, jak: “Wigilia Caritas”, „Tornister pełen uśmiechów” czy „Spiżarnia Caritas”.