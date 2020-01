Selgros wycofał produkt. Toksyny w kaszy gryczanej

View this post on Instagram

Pochodzą z różnych stron świata i początkowo ich pojawienie się na polskim rynku gastronomicznym lub spożywczym stanowiły nie lada ekscytację. Obecnie na stałe zagościły w naszym menu - choć często serwowane są w typowo 'słowiański' sposób 👉 #ramen #matcha #churros #superfoods #babaghanoush 👈 . #new #iloveramen #matchacake #matchaholic #matchaaddict #ramenaddict #churrosy #zdrowadieta #diet #healthyfood #hummus #chia #nasionachia #foodism #foodies #foodie #inspiracje #inspiracjehorecatrends #horecatrends #linkwbio . @ania_starmach @matcha_bistro_bar @instytut_kulinarny @whiteplatecom @minta_eats @talerzdietetyczki @kwestiasmakucom @greenroutine_ @ale_meksyk @misa_mocy