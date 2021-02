Słynne, krzywe buraki w ofercie Too Good To Go

Too Good To Go, aplikacja przeciwdziałająca marnowaniu żywności, wesprze Jakuba Kubiaka, rolnika z Węglewic-Kolonii, któremu wyrosły krzywe buraki. Warzywa można odbierać z warszawskiej Prochowni Żoliborz,

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 17 lutego 2021 09:42

– W swojej działalności mierzymy się z wieloma trudnościami. Nigdy nie mamy pewności, jak będzie wyglądał sezon, czy będzie urodzaj czy jednak pogoda pokrzyżuje nam plany i plony nie będą zgodne z przewidywaniami. Tym razem wydarzyło się coś, na co nie byłem przygotowany. Wyhodowałem krzywe, niewymiarowe buraki. Gdyby nie zaangażowanie Too Good To Go nie miałbym możliwości sprzedaży warzyw, a cały wysiłek poszedłby na marne, a buraki „do kosza”. To bardzo dobre rozwiązanie do ograniczenie strat. Cieszę się, że przybyli z pomocą, a nasza planeta i ziemia będzie „zdrowsza”, co mam nadzieję pozytywnie wpłynie na rolnictwo – mówi Pan Jakub Kubiak, rolnik z Węglewic-Kolonii.

Paczki-niespodzianki dostępne są od dziś w Too Good To Go do wyczerpania zapasów. Warzywa można odbierać z warszawskiej Prochowni Żoliborz, ul. Czarnieckiego 51 w sobotę, 20 lutego w godz. 11.00-15.00, a przy okazji poznać Pana Jakuba.