Transgourmet i Selgros Cash & Carry podsumowują Targi EuroGastro 2021

Zakończyły się Międzynarodowe Targi EuroGastro. Podczas wydarzenia Transgourmet i Selgros Cash & Carry zaprezentowały szeroką ofertę produktów i usług skierowanych do wszystkich grup klientów gastronomicznych oraz działania podejmowane przez Instytut Kulinarny Transgourmet.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 września 2021 10:14

Transgourmet i Selgros już po raz kolejny wzięły udział w tym wydarzeniu. Na największym stoisku na targach można było zobaczyć pokazy kulinarne prowadzone przez Ekspertów Instytutu Kulinarnego Transgourmet oraz Reprezentację Narodową Kucharzy Polski oraz porozmawiać z Doradcami Klienta.

Pokazy kulinarne i rozmowy z ekspertami

Ponadto w ramach Programu Edukacyjnego Profesjonalny Menedżer Restauracji Eksperci Instytutu Kulinarnego Transgourmet, Bartosz Peter oraz Marek Burkacki poprowadzili panel pt.: „Jak podnosić kompetencje w zawodzie kucharza?”. Tematyka panelu wpisywała się w działania Transgourmet i Selgros podejmowane w ostatnich miesiącach.

– Cieszymy się bardzo, że mogliśmy osobiście i w szerszym gronie spotkać się z naszymi Klientami i Partnerami. Podczas targów Eurogastro pokazaliśmy jak szeroki i wszechstronny jest nasz asortyment produktów dla profesjonalnej gastronomii, w tym marek własnych Transgourmet Premium, Quality, Economy i Topseller. Pokazy kulinarne kucharzy z Instytutu Kulinarnego cieszyły sporym zainteresowaniem odwiedzających, gdzie mogli na żywo obserwować zastosowanie produktów convenience czy wysokiej jakości ryb i owoców morza. Podsumowaliśmy również działania wspierające branżę gastronomiczną, które prowadziliśmy w trakcie trwania obostrzeń - powiedział Cezary Furmanowicz, dyrektor marketingu Transgourmet Polska, operatora marek Transgourmet i Selgros Cash & Carry.

Wyzwania gastronomii

Pandemia sprawiła, że przed gastronomami pojawiło się wiele wyzwań, a prowadzenie działalności stało się trudniejsze niż wcześniej.

– W trakcie pandemii kluczowe było dla nas zapewnienie ciągłości i najwyższej jakości dostaw, zgodnie z wytycznymi GIS, dla Klientów, którzy kontynuowali działalność. Następnie analizując sytuację na rynku i przewidując długofalowe konsekwencje wprowadzonych ograniczeń, rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem planu, który pozwolił minimalizować negatywne skutki pandemii COVID-19 w branży HoReCa i stopniowo przywracać stabilność finansową naszym Klientom i Partnerom. Rozmowy przeprowadzone podczas EuroGastro pokazały, że nasze aktywności okazały się realną pomocą, co niezmiernie nas cieszy i pozwala z optymizmem patrzyć na kolejne miesiące -ocenił Marcin Dera, dyrektor sprzedaży ds. gastronomii.

Dodatkowo podczas targów przedstawiciele firmy podzielili się analizą tego, co przyniosą kolejne miesiące.

- Kondycja branży gastronomicznej poprawia się, sierpień to już kolejny pełny miesiąc praktycznie bez ograniczeń. Mocno widoczny jest pozytywny „boom” na branżę gastronomiczną, co pokazuje, że byliśmy niezwykle spragnieni spotkań w restauracjach, kawiarniach czy podróżowania. Ma to również odzwierciedlenie w wynikach Transgourmet jako kluczowego Dystrybutora dla profesjonalnej gastronomii i punktów zbiorowego żywienia. Odnotowujemy wzrosty sprzedaży zarówno do roku 2020, jak i również do roku 2019, co szczególnie cieszy - wyjaśnił Zenon Badyra, dyrektor sprzedaży Transgourmet Foodservice.

W trakcie Targów można było zapoznać się także z najnowszymi rozwiązaniami firmy w zakresie logistyki. Dotychczasowa flota Selgros rozbudowana zostanie o samochody typu Meleks – nowoczesne, elektryczne środki transportu, które zapewniają zasięg do 50 km na jednym ładowaniu. Właśnie podczas EuroGastro po raz pierwszy zaprezentowano jeden z nich, który już wkrótce będzie wykorzystywany do zaopatrzenia lokali znajdujących się w ścisłym centrum miasta.