Whiskey in the Jar nawiązało współpracę ze Stock Polska

Stock Polska, dystrybutor m.in. whisky Jim Beam, Maker’s Mark i Auchentoshan, nawiązał współpracę z brandem Whiskey in the Jar – konceptem restauracyjnym opartym na kuchni amerykańskiej, whisky i muzyce rockowej.

Autor: horecatrends.pl Data: 08 lipca 2021 15:58

Restauracje Whiskey in the Jar ponownie otwierają się w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Warszawie. Restartowi towarzyszy nowe partnerstwo z firmą Stock Polska.

- Charakter marki Whiskey in the Jar jest nam bardzo bliski. Mamy wspólne DNA. Jakość, oryginalność, odwaga w działaniu, no i ten rock`owy pazur. Znajdziecie nas w lokalach, w których możecie być sobą! My tam już jesteśmy. We wszystkich lokalizacjach możecie spróbować specjalnie przygotowywanych JAR’ów na naszych światowych markach, m.in. Jim Beam, Maker’s Mark, czy szkockim single malt Auchentoshan - zachęca Łukasz Konieczny, Business Development and On Trade Director, Stock Polska

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Whiskey in the Jar SteakHouse & Rock’n’Roll to:

- mięso sezonowane, dojrzewające z wyselekcjonowanych hodowli

- JAR`y – unikatowe, autorskie drinki na bazie Jim Beam podawane w designerskich słojach

- energetyczny dźwięk rock’n’rolla z koncertami Live Music.

Whiskey in the Jar stał się kultowym miejscem dla wszystkich tych, którzy cenią smak najlepszej wołowiny, amerykańskiej zabawy i wolności.

- Nowe rozdanie, które mamy przed sobą jest realizacją kolejnych wizjonerskich celów, do których wykonania zapraszamy pewnych, odważnych i innowacyjnych partnerów, stąd nasza współpraca ze Stock Polska - mówi Michał Bobrowski, Global Beverage Manager, Whiskey in the Jar:

Jak dodaje Grzegorz Kuźnicki, On Trade Chains and Specialist Wholesalers Manager, Stock Polska, obecność marek dystrybuowanych przez Stock Polska w Whiskey in the Jar jest kontynuacją strategii poszczególnych brandów, które charakterem wpisują się w to miejsce.