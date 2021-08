Właściciel sieci Burger King w USA alarmuje o wzrostach cen mięsa

Restaurant Brands International (RBI), właściciel sieci fast food Burger King, Popeyes i Tim Hortons, spodziewa się wzrostu cen wołowiny i innych składników produktów, m.in. wieprzowiny, wynika z dokumentów spółki, do których dotarł Bloomberg.

Autor: Puls Biznesu / Bloomberg Data: 23 sierpnia 2021 13:39

Powodem podwyżek mają być trudności ze znalezieniem pracowników przez przetwórnie mięsa w kraju, co negatywnie wpłynie na podaż - podaje "pb.pl."

Wsparcie w pandemii zniechęca do pracy

RBI jest przekonane, że to wsparcie finansowe udzielane Amerykanom podczas pandemii zniechęca pracowników do szybszego powrotu do pracy.