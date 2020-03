12. edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa przełożona na inny termin

12. edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa zaplanowana na 26-28 marca odbędzie się w innym terminie. Decyzję o przełożeniu imprezy ogłosili organizatorzy festiwalu w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej WFP.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 11 marca 2020 13:40

- Ta decyzja była jedną z najtrudniejszych, z jaką przyszło nam się mierzyć od początku organizacji Festiwalu. Czujemy się odpowiedzialni za Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego zgodnie z zaleceniami władz naszego kraju podjęliśmy decyzję o zmianie terminu 12 Warszawskiego Festiwalu Piwa - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślają organizatorzy, festiwal nie zostaje odwołany, a jedynie przesunięty w czasie. Nowy termin na chwilę obecną nie jest znany.

- Chcemy Was zapewnić: Nie odwołujemy, nie zamykamy i nie likwidujemy Festiwalu. Zmieniamy jedynie termin - zapewniają organizatorzy WFP.

- Chcemy Was prosić, żebyście byli z nami również w tej trudnej chwili. Nie mamy wpływu na zagrożenie koronawirusem, to siła wyższa, która doświadcza nas wszystkich. Prosimy więc o wyrozumiałość. Ze swojej strony zapewniamy: wszystkie bilety zachowują ważność. Jeżeli jednak chcecie zrezygnować – zrozumiemy to. Możecie uzyskać zwrot pieniędzy. Jak to zrobić? Nasi partnerzy z Eventim.pl podeślą wszystkim odpowiednią instrukcję - dodają.