Pierwszy McDonald's w Polsce otworzył się 30 lat temu. W dniu otwarcia było 13 tys. transakcji

17 czerwca 1992 roku, na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie, ustawiła się długa kolejka. W Polsce otwierał się pierwszy McDonald’s. Dziś sieć ma 500 restauracji w naszym kraju.

Po 30 latach na polskim rynku McDonald's zatrudnia 31 000 pracowników, ma 500 restauracji w całym kraju, a najnowszy lokal sieci, otwarty w maju 2022 r. McDonald's w Wyszkowie nie przypomina już tego pierwszego z warszawskiego Sezamu.

McDonald's w Wyszkowie.jpg

90 proc. McDonald's w Polsce prowadzonych jest przez licencjonobiorców

McDonald's rozwija się w Polsce od 30 lat.

- Chcemy przy tej okazji podsumować drogę, którą przeszliśmy. Zbudowaliśmy od podstaw efektywny model biznesowy, oparty na franczyzie. Dzisiaj 90% z 500 działających pod szyldem McDonald’s restauracji prowadzonych jest przez 80 licencjobiorców - lokalnych przedsiębiorców, którzy doskonale rozumieją strategię i wartości McDonald’s - mówi Adam Pieńkowski, Dyrektor Generalny McDonald’s Polska.

Obecnie McDonald's zatrudnia w Polsce 31 000 pracowników.

- To bardzo różnorodny, zmotywowany zespół, z którym osiągamy nasze cele. Ten model dopełniają nasi lokalni dostawcy - wielu z nich jest z nami niemal od początku - dodaje Adam Pieńkowski.

Dzisiaj Big Mac to prawdziwie polski burger

W dniu otwarcia pierwszej restauracji McDonald’s w Polsce dokonano ponad 13 000 transakcji. W menu królowały słynne burgery Big Mac® i złociste, chrupiące frytki. Wówczas kultowe produkty kojarzyły się z powiewem zachodu, a większość półproduktów była importowana - czytamy w komunikacie prasowym.

Dzisiaj Big Mac® to prawdziwie polski burger - wołowina pochodzi z okolic Ostródy, bułka ze Strzegomia, sałata z Niepruszewa pod Poznaniem. Frytki natomiast są produkowane przez Farm Frites Poland z Lęborka.



- Od początku działalności w Polsce dążyliśmy do skrócenia łańcucha dostaw, stawiając na budowanie wieloletnich partnerstw z polskimi przedsiębiorcami i na wysoką jakość. To się udało – współpracujemy z 47 dostawcami i 70 tysiącami gospodarstw z całego kraju. Wielu z naszych dostawców eksportuje dziś żywność i dzięki pracy z nami, znacząco zwiększyło swoją skalę

– mówi Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s Polska