3 polskich szefów kuchni, którzy "podbili" gastronomię w Wielkiej Brytanii

Mateo Pasta Man - Zielonka, Damian Wawrzyniak, Kuba Winkowski - przedstawiamy sylwetki trzech Polaków, którzy wyjechali na Wyspy i stali się jednymi z najpopularniejszych szefów kuchni w tym kraju.

Autor: Paulina Piwowarek, www.horecatrends.pl Data: 16 września 2021 07:21

15 lat temu do Wielkiej Brytanii wyjeżdżało sporo naszych rodaków - jedni chcieli zarobić wykonując proste prace, inni się uczyli, a jeszcze inni - bez celu szukali swojej drogi życiowej. Związać się z gastronomią - to przez lata wciąż miało sens na Wyspach.

Mateo Pasta Man - ukryty talent do makaronów

Mateusz Zielonka przyjechał do Londynu przyjechał z planem, że zostanie tu tydzień, więc nie wiązał planów z gastronomią. Pracował dorywczo na zmywaku, w ciągu 7 lat awansował w hierarchii - do rangi szefa kuchni. Jego znakiem rozpoznawczym są ręcznej roboty makarony, które wyróżniają się kształtami i kolorami uzyskiwanymi jedynie z naturalnych składników. W makaronie ceni prostotę kombinacji jajek i mąki.

Mateo Pasta Man podbija także Instagram i wkrótce otworzy swoją autorską restaurację w Londynie - The Store X Pasta. Książka Mateo, pełna wspaniałych przepisów, wiosną ukazała się w Wielkiej Brytanii, a do końca roku będzie dostępna również w Polsce.

Chef Kuba Winkowski – imponująca kariera zawodowa

Chef Kuba Winkowski – szef kuchni brytyjskich restauracji oraz autorskiego projektu KUBARN. Wielokrotnie nagradzany w konkursach kulinarnych (m.in. National Chef of the Year 2019!), uczestnik programów telewizyjnych w UK.

Wśród jego znaczących osiągnieć można wymienić chociażby pracę w Pałacu Buckingham, Brytyjskiej Ambasadzie w Paryżu oraz restauracjach odznaczonymi gwiazdkami Michelin.

W 2012 roku Kuba został szefem kuchni w The Feathered Nest Inn. Pod jego wodzą restauracja zdobyła wiele nagród i odznaczeń.

W październiku 2018 Kuba wygrał najbardziej prestiżowy tytuł branżowy, najlepszego kucharza w Wielkiej Brytanii na rok 2019 (National Chef of the Year 2019). Zwycięzcami tego konkursu było wielu znakomitych szefów kuchni, miedzy innymi Gordon Ramsay.

W Listopadzie 2019 Kuba otworzył KUBARN – najmniejszą restaurację w Wielkiej Brytanii, a może i na świecie, w której gotuje tylko dla 4 osób na 9m2, używając pieca opalanego drewnem.

Damian Wawrzyniak - polskie smaki na angielskiej wsi

Damian Wawrzyniak przyjechał do Wielkiej Brytanii w 2005 roku jako 24-latek i zrobił wielką karierę. Gotował w programach BBC i dla rodziny królewskiej. W czasie Igrzysk Olimpijskich odpowiadał za restaurację Champagne and Seafood obsługującą oficjeli. Od kilku lat prowadzi własną – House of Feasts na obrzeżach Peterborough w Cambs.

Wcześniej pracował w słynnej duńskiej restauracji Noma, wyróżnionej dwiema gwiazdkami Michelin. Jego marzeniem było zawsze otworzenie restauracji, gdzie będzie miał ogród, produkty od lokalnych producentów, farmerów, gdzie można zrobić wędzarnię, barbecue, grille, bo to jest takie polskie. Tak jest w w Cambs, gdzie ludzie przyjeżdżają na kolację z Londynu.

Zasłynął w pandemii pięknym gestem - zaczął wypiekać polskie chleby i roznosić je okolicznym mieszkańcom. Taki był boom, że bywały dni, kiedy rozwoził 270 bochenków.