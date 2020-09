4F CAFÉ - czyli właściciel sportowej marki otwiera kawiarnię

View this post on Instagram

Dzisiaj znowu byliśmy na planie 📽 i odbyliśmy fascynującą rozmowę z @tadeusz_muller Całość wkrótce do obejrzenia na horecatrends.pl 👈 #tadeuszmuller #wywiad #rozmowa #spotkanie #gastronomia #restauracja #restauracje #praca #robertlewandowski #wspolpraca #projekt #horeca #horecatrends