50 restauracja Subway w sieci stacji AMIC Energy

Sieć AMIC Energy otworzyła 50-tą placówkę Subway na stacji paliw. Sieć planuje koleje otwarcia. Trzy z nich zaplanowane zostały jeszcze na ten rok.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 30 września 2021 10:22

50-ty SUBWAY® został otwarty na przebudowanej stacji AMIC Energy w Gliwicach.

– Wdrożenie projektu SUBWAY® jako głównego konceptu gastronomicznego sieci AMIC Energy zapewniło nam przede wszystkim szeroką i różnorodną ofertę. Waga coraz większej świadomości oraz oczekiwań klientów, skłoniła nas do rozwoju konceptu SUBWAY®, co bardzo szybko spotkało się ze wzrostem liczby osób odwiedzających nasze stacje. Klienci docenili naszą odpowiedź na ich oczekiwania. Wysoka jakość produktów, możliwość samodzielnego komponowania posiłku oraz dostępność wielu propozycji smakowych, w tym również wegańskich, połączona z możliwością szybkiego zjedzenia posiłku, w drodze do pracy czy szkoły sprawiła, że na nasze stacje są częściej odwiedzane. Niejednokrotnie również przez Klientów niezmotoryzowanych – komentuje Irmina Karpińska Marketing & Convenience Director.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

AMIC Energy planuje otwarcie kolejnych punktów SUBWAY®

Wdrożenie restauracji SUBWAY® na 50-ciu stacjach paliw w zaledwie 3 lata wymagało pełnego zaangażowania całego zespołu, pracowników, operatorów oraz sprzedawców AMIC Polska. Wyzwania napotkane na tej drodze to m.in. dopasowanie konceptu do powierzchni stacji, szkolenia sprzedawców, oraz utrzymanie procedur i wysokich standardów w ramach działań operacyjnych. – komentuje Joanna Chodakiewicz, Senior Category Manager.

AMIC Energy planuje uruchomienie kolejnych punktów z SUBWAY®. Trzy z nich zaplanowane zostały jeszcze w tym roku