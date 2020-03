6 działań, które pomogą zabezpieczyć restaurację na czas kryzysu

- Pomimo przygotowywanych przez polski Rząd pakietów pomocowych, każdy przedsiębiorca, restaurator powinien niezależnie podjąć możliwie jak najszybciej odpowiednie działania. Działania przygotowujące przedsiębiorstwo do obecnej nowej sytuacji, niezależnie od tego czy prowadzi lokal gastronomiczny, który może dalej świadczyć usługi dostaw oraz odbiorów osobistych czy jest to lokal całkowicie zamknięty - mówi Łukasz B. Błażejewski, dyrektor generalny 7 Street i Meet & Fit, który przygotował dla nas zestawienie działań restrukturyzacyjnych.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 23 marca 2020 13:07

- Niezależnie od tego jakie pakiety pomocowe Rząd przygotuje dla przedsiębiorców to należy mieć na uwadze, że żaden z nich nie uruchomi się sam. Każdy z pakietów, który będzie dotyczył danego przedsiębiorcy będzie wymagał w każdej z instytucji złożenia odpowiednich wniosków, przygotowania dokumentów oraz opisania jak pandemia wpłynęła na jego biznes - mówi Łukasz B. Błażejewski.

Jak dodaje, pomimo bardzo pilnej potrzeby pomocy przedsiębiorcom przez Rząd i wysokich oczekiwań przedsiębiorców nie należy się spodziewać, że Rząd skieruje rzekę pieniędzy bezpośrednio na konta przedsiębiorców. Należy raczej być przygotowanym na to, że działania pomocowe częściowo będą polegały na zastrzyku gotówki w postaci nieoprocentowanych kredytów, przesunięć zobowiązań podatkowych oraz ZUS-owskich z jednoczesnym rozłożeniem ich na raty, częściowym wsparciu finansowym pracodawców oaz pracowników w zakresie wypłat wynagrodzeń za okres zmniejszonych przychodów oraz przestoju przedsiębiorstwa.

- W określonych warunkach dla części firm możliwe będzie umorzenie składek ZUS-owskich i być może części podatków, ale tutaj tak samo nie należy liczyć na działania automatyczne tylko będzie to od nas wymagało złożenia wniosku oraz jego uzasadnienia pomimo jakby się mogło wydawać oczywistych przesłanek - mówi dyrektor generalny 7 Street i Meet & Fit.

Jego zdaniem, poza liczeniem na pakiety rządowe, każdy przedsiębiorca powinien podjąć niezwłoczne działania restrukturyzacyjne.

Poniżej katalog działań, które - jak podkreśla Błażejewski - warto przeanalizować, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć restaurację w tym trudnym czasie:

1. Zawieszenie rat kredytów i leasingów na okres 3 miesięcy

- Banki i firmy leasingowe po niedawnej rekomendacji Związku Banków Polskich wyrażają zgodę na ich zawieszenie. Warto jak najszybciej złożyć takie wnioski, aby nie utknęły w szybko rosnącej kolejce wniosków innych firm - mówi Łukasz B. Błażejewski.

2. Odroczenie płatności podatkowych oraz ZUS-owskich

- Już teraz ZUS daje możliwość odroczenia płatności składek za luty, marzec i kwiecień na okres do 3 miesięcy. Na stronie zus.pl znajdują się odpowiednie formularze. Należy się spodziewać, że odroczone składki będzie można następnie rozłożyć na raty, a w przypadku przedłużania się pandemii nawet do umorzenia tych składek. Powyższe zdanie należy traktować jedynie jako przypuszczenie, gdyż od tego jakie decyzje będzie podejmować Rząd, zależy od dalszego rozwoju sytuacji oraz od jego możliwości finansowych - mówi.

3. Obniżenie czynszu za lokal na okres pandemii

- Mając na uwadze, że lokale gastronomiczne do niespełna połowy miesiąca mogły pracować w normalnym trybie, a od 14.03 rozporządzeniem zostały zamknięte dla gości warto już teraz rozpocząć negocjacje z wynajmującymi. Warto już teraz zakomunikować wynajmującym, że przychody drastycznie spadły lub w ogóle nie są generowane i nie będzie możliwości uregulowania czynszu w jego pełnej wysokości. Trzeba to zrobić przed końcem miesiąca żeby dać czas do wspólnych negocjacji - przyznaje Błażejewski.